Amici, Mattia vince e batte Isobel: Muller si schiera sui social

Dopo la chiusura anticipata di Uomini e Donne Maria de Filippi pone la parola fine anche all’edizione in corso d’Amici 22. In finale si sono scontrati Isobel, Mattia, Angelina e Wax ma solo uno ha avuto la meglio sugli altri. Il giovane ballerino ha vinto Amici, dopo essere stato eliminato lo scorso anno a causa di infortunio quest’anno è rientrato nella scuola per volere di Raimondo Todaro.

Zenzola ha superato critiche e sfide ed è giunto alle battute finali, meritando la vittoria. C’è tuttavia da notare che prima di sfidare Angelina Mango, per molti la favorita, Mattia ha eliminato Isobel tra le ballerine più talentuose dell’edizione in corso. La giovane non ha battuto il compagno, ma ha ottenuto una serie di proposte di lavoro allettanti. Inoltre è sempre stata appoggiata d’Alessandra Celentano che ha subito individuato il suo talento.

L’uscita d’Isobel non ha trovato l’approvazione di una serie di fan che l’avrebbero voluta vedere in finale, almeno tra i preferiti del ballo. Andreas Muller, ex professionista e allievo d’Amici con una storia simile a quella di Mattia, si è schierato dalla parte della danzatrice statunitense. Dopo l’eliminazione d‘Isobel ha pubblicato un post con il nome dell’allieva, vicino ad una coppa e ad un cuore. Un modo palese per dire che Isobel meritava di più di quello che ha ottenuto.

Andreas Muller schierato: poteva evitare

La posizione d’Andreas Muller non è stata accolta in modo favorevole da tutti i fan d’Amici. Per molti, visto che conosce bene le dinamiche del programma, avrebbe dovuto evitare di schierarsi con gli allievi in gara. Il suo gesto è apparso di cattivo gusto, ma soprattutto è poco diplomatico.

Per ora Miller, ma neanche la compagna Veronica Peparini anche lei ex coach del talent hanno evitato d’alimentare le polemiche. Ora la gara è finita e i paragoni non sono più opportuni. Da oggi ogni allievo seguirà la sua strada, intraprendendo quella più adatta alle proprie prestazioni.