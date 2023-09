Amici, prima lite tra Anna Pettinelli e Maria de Filippi? Le dichiarazioni della speaker

Manca poco al debutto della nuova edizione d‘Amici. Il talent più amato e visto della tv sta per tornare e darà visibilità dei giovani artisti che sicuramente sapranno imporsi nel futuro panorama musicale e della danza. Tra le novità del format il ritorno tra i coach d’Anna Pettinelli.

La speaker radiofonica raccoglie ancora una volta il testimone d’Arisa che ha deciso di dedicarsi alla sua musica. Felice del suo ritorno ad Amici, la Pettinelli ha rivelato in un’intervista che Maria de Filippi le ha chiesto di riprendere il suo posto e lei non ha saputo dire di no. E anche se qualcuno parla già d’un contrasto tra la conduttrice e la neo coach, Anna ci tiene a sottolineare d’avere un rapporto speciale con Maria, è una persona che stima molto:

“Non c’è stato alcun problema, alcuna rottura. Io e Maria abbiamo un rapporto di reciproca stima e rispetto. Poi lei è una comandante d’eccezione, ti mette a tuo agio”, ha dichiarato Anna a Nuovo tv. Anna non si è sbilanciata sui ragazzi scelti, ma è certa che ci saranno giovani determinati e con qualità eccelse sia nel canto che nel ballo: “Ci saranno sicuramente ottimi elementi”. Infine ha commentato l’addio d’Arisa affermando di nutrire molto affetto nei suoi confronti, riconosce che è un’artista con uno stile tutto suo.

Anna Pettinelli: “Le liti con Rudy sono sempre state vere“

Anna Pettinelli ci tiene a sottolineare che le liti con Rudy Zerbi sono sempre state vere e spontanee. Hanno due modi diversi d’interpretare la musica e questo spesso li mette l’uno contro l’altro, ma c’è anche uno scambio d’idee e d’attenzioni.

Le liti fra loro sono sempre state reali, non c’è mai stato un copione anzi sono stati animati da un modo del tutto personale di vivere la musica. Se in futuro si troveranno d’accordo su qualcosa sarà anomalo, ma mai creato ad arte.