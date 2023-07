Ancora fiamme al Sud: ci sono cinque vittime

È emergenza incendi nel Sud Italia, mentre le regioni settentrionali sono alle prese con la conta dei danni dopo la violenta ondata di maltempo della scorsa notte. Questa mattina 26 luglio, i dati aggiornati hanno evidenziato che sono 710 gli interventi dei vigili del fuoco già effettuati in Sicilia, dal 23 luglio a oggi e 240 quelli in coda. Sono 3.029 i vigili del fuoco che sono tuttora impegnati nelle operazioni, di cui 100 da fuori regione. Quattro i canadair in volo sulla Sicilia insieme a un elicottero.

Nel Palermitano una donna di 88 anni è deceduta perché i sanitari del 118, a causa delle fiamme, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. I corpi di due anziani sono stati trovati in una casupola a Cinisi. Un vasto rogo è scoppiato a San Nicolò, frazione di Aci Catena, nel Catanese. Sono al momento sotto controllo gli incendi a Vieste, in provincia di Foggia; e a San Cataldo, a pochi chilometri da Lecce.

Ancora in corso le operazioni di spegnimento di alcuni focolai

In entrambi i casi sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di alcuni focolai che potrebbero essere alimentati dal vento di maestrale. Un rogo è divampato anche in Abruzzo, sul Monte Morrone, nella frazione Bagnaturo di Pratola Peligna. Nel Reggino un 98enne è morto quando le fiamme hanno raggiunto l’abitazione in campagna in cui viveva.