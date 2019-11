Andrea Damante e Belen Rodriguez: c’è stato del tenero?

Si tinge di vero la storia del presunto tradimento di Andrea Damante con Belen Rodriguez, il rumors circola già da qualche mese e fa riferimento ad un periodo in cui la showgirl argentina era single, la sua storia con Andrea Iannone era finita da tempo mentre ufficialmente l’ex tronista e la De Lellis erano ancora una coppia. Ora spunta un video in cui Andrea Damante e Belen cantano al karaoke in duetto esilarante dopo la fine del concerto di J-Ax e Fedez svoltosi il 1 giugno 2018.

I due si sono conosciuti proprio la sera dello spettacolo dei due rapper e poi avrebbero proseguito la serata in un locale, continuando a cantare. Ovviamente il tutto è stato poco gradito da Giulia De Lellis che a quei tempi era ancora fidanzata con Damante nonostante fra loro non andasse benissimo. Il tutto avrebbe causato nell’influencer un’antipatia nei confronti della showgirl argentina, per nulla interessata all’ex tronista se non quella sera e pronta a tornare dal padre di suo figlio Stefano de Martino.

Andrea Damante e Belen Rodriguez: duetto canoro per una sera

Sembra tuttavia che la conoscenza tra Andrea Damante e Belen Rodriguez si sia limitata a quella serata, i due a quanto pare si sono occasionalmente trovati grazie alla loro passione per la musica, e la voglia di cantare li ha uniti solo per divertimento anche se c’è chi sostiene che il loro incontro sia andato oltre il concerto e il karaoke. Per il momento le parti in causa non hanno confermato ma neanche smentito il gossip su di loro, certo è che le frecciatine che in questi giorni l’ex corteggiatrice ha inviato alla showgirl sono state sottili e velenose e anche se palesemente non ha indicato Belen come la causa del suo fastidio le risposte della Rodriguez hanno fatto pensare a dei dissapori fra loro, dissapori evidentemente nati proprio il 1 Giugno 2018.