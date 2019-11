Uomini e Donne, Andrea Damante ispirato da un influencer hawaiano

Andrea Damante, ex protagonista di Uomini e Donne, e sulle cresta del gossip per essere l’innominato protagonista del fortunatissimo libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza” scritto dalla sua ex fidanzata Giulia de Lellis è al centro delle polemiche per essere stato accusato da un noto influencer hawaino Jay Alvarrez di copiarlo. Andrea che per il momento non ha risposto alla polemica a quanto pare s’ispirerebbe ad Alvarezz in quanto a pose, luci, scatti particolari e ambientazioni soprattutto marine. Jay Alvarrez avrebbe infatti scoperto che molti personaggi sparsi per il mondo lo copierebbero, e oltre ad aver pubblicato foto simili a lui lo imiterebbero in ogni suo aspetto social.

In particolare ha messo a confronto alcuni scatti di Damante con i suoi:” Ehi ragazzi, volete vedere qualcosa di interessante e divertente? Io sono solo un ragazzo mediterraneo nato e cresciuto alle Hawaii. Ho sempre mantenuto un mio stile perché prima non avrei potuto comprare vestiti di marca e non mi sono mai dato troppo da fare per cambiare la realtà attraverso le storie. Ma ho scoperto che, invece, la realtà è magicamente cambiata perché ho trovato un altro me e un altro ancora e un altro ancora.“

Andrea Damante sceglie il silenzio, non risponde alle accuse dell’influecer

Andrea Damante impegnato per altro con la crescita della sua azienda e della sua carriera di dj ha scelto il silenzio, per ora preferisce non rispondere alle polemiche dell’esperto di moda made in USA probabilmente è convinto che non valga la pena, in fondo a guardarle bene le gli scatti sui social degli influecer più noti sono più o meno tutti uguali, provare la copia o l’imitazione non è facile. Gli scatti di Damante sono molto belli e attestano la professionalità dell’ex tronista. Altrettanto si può dire di Jay Alvarrez ragazzo apparentemente normale, dal fisico statuario, ispirato dalla semplicità e a detta sua anche dai pochi soldi d’uguale all’ex tronista sembra esserci davvero poco.