Andrea Damante e Elisa Visari presto genitori? La risposta dell’attrice

Andrea Damante e Elisa Visari saranno presto genitori? Da qualche giorno il rumors su una presunta gravidanza della giovane attrice, reduce dal successo della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, si sono fatti sempre più insistenti. Dopo la presunta crisi vissuta nei mesi scorsi, dove si è anche parlato di un riavvicinamento dell’ex tronista alla fidanzata storica, Giulia De Lellis, i due sono tornati insieme e a quanto pare fanno sul serio.

Il dj potrebbe diventare padre nei prossimi mesi? Vista l’insistenza delle voci Elisa Visari è stata costretta a smentire quanto detto. L’attrice lo ha fatto a modo suo, e a quanto pare non lascia dubbi sul fatto che non sia incinta. E se qualcuno ha insinuato che Elisa in alcuni scatti mostrasse un pancino evidente, lei nei giorni scorsi ha pubblicato una storia che mette a tacere i pettegolezzi.

L’influencer si è mostrata davanti allo specchio, intenta a fare un selfie e non manca di mettere in evidenza il suo ventre piattissimo. Elisa è molto magra e ha una forma fisica perfetta: è palese che non è in dolce attesa. L’immagine ha rassicurato i fans e ha posto fino a tutti i pettegolezzi infondati a cui Damante non ha dato nessun credito, visto che non ha rilasciato nessun commento.

Andrea Damante e Giulia de Lellis oggi solo amici

A causa d’amicizie comuni e del lavoro Andrea Damante e Giulia de Lellis si incontrano spesso ai vari eventi. I due a quanto pare hanno mantenuto un rapporto civile e salvato quello che di buono c’è stato fra loro. Alcuni loro riavvicinamenti pubblici hanno dato adito a rumors e pettegolezzi e questo avrebbe messo in crisi il rapporto dell’ex tronista con la sua fidanzata.

Oggi i due hanno superato la crisi, sono molto uniti, e a quanto pare non hanno alcuna intenzione di dirsi addio. Elisa ha intrapreso con successo la strada della recitazione ed è tra giovani volti tv più promettenti.