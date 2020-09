Andrea Damante ha un nuovo amore? La smentita dell’ex tronista

Il settimanale Chi ha reso noto in queste ore che Andrea Damante, archiviata definitivamente la storia con Giulia de Lellis per motivi non ancora dichiarati, avrebbe una nuova fiamma. L’ex tronista che sta trascorrendo molto del suo tempo con Ignazio Moser suo amico e allo stato dei fatti anche lui in crisi con la fidanzata Cecilia Rodriguez, starebbe frequentando una ragazza di nome Martina, avvistata insieme a lui negli stessi luoghi frequentati con l’ex.

Le dichiarazioni di Chi hanno subito allertato il gossip e gli addetti ai lavori alla ricerca della misteriosa ragazza che avrebbe rubato il cuore di Damante a tal punto da fargli dimenticare la bella Giulia de Lellis. “Andrea Damante, chiusa definitivamente la storia con Giulia De Lellis, si è messo in cerca di una nuova fiamma. E a volte, chi cerca trova. In questi ultimi giorni accanto a lui è comparsa una certa Martina. I due sono stati sorpresi in teneri atteggiamenti in uno dei luoghi più romantici che Andrea frequentava quando era legato a Giulia.“

Le affermazioni del magazine diretto d‘Alfonso Signorini sembrano essere attendibili anche se per il momento non hanno ritrovato un riscontro certo visto che la misteriosa Martina non farebbe parte del mondo dello spettacolo e quindi il suo volto e la sua identità non sarebbero noti. Di sicuro Damante ha reagito immediatamente al gossip e ha smentito il flirt sul suo profilo social.

Andrea Damante smentisce il gossip di Chi e chiede rispetto per il particolare momento

Andrea Damante è apparso decisamente furioso, l’ex tronista ha negato sui social qualsiasi relazione, non condivide questo modo di fare e chiede rispetto per persone che non hanno bisogno d’essere coinvolte nel gossip ma anche per questo particolare momento della sua vita: “…Questa volta non permetterò d’essere infangato quando merito tutto il contrario, qui nessuno ha nessuno e quando ci sarà da dire saremo i primi…non mettete in mezzo altre persone che non esistono…”