Giulia de Lellis addio a Damante, inizio in una nuova casa

Fedele ai sui follower Giulia de Lellis non può non mettere al corrente i fans di quello che succede nella sua vita privata e anche se non è sempre chiara e diretta adora fare la cronaca delle sue giornate. In una recente storia ha rivelato non solo d’aver fatto il tampone per accertarsi di non essere positiva al Covid visto che anche lei è stata in Sardegna ma anche d’aver cambiato casa.

Ufficialmente Giulia ha lasciato l’abitazione di Milano dove fino a prima dell’inizio dell’Estate viveva con Andrea Damante, l’influencer avrebbe preso tutto le sue cose e si sarebbe trasferita in un abitazione provvisoria. La De Lellis ha spiegato che sta utilizzando questo tempo a casa per sistemare e riorganizzare la sua agenda: lavoro decisamente molto impegnativo anche per lei!

“Ho preso una casina provvisoria. Dovrò sistemare varie cosine, valigie e armadi”. Le parole di Giulia confermano l’addio a Damante, un addio che in molti si aspettavano fosse creato ad arte per avere maggiore attenzione e ch invece sembra rivelarsi reale.

Giulia de Lellis: “Sono negativa al tampone, ma resto a casa”

Giulia de Lellis ha poi rivelato d’essere negativa al tampone per il Coronavirus, tuttavia ha deciso di rimanere a casa in isolamento per qualche giorno: “Ho fatto il tampone, fortunatamente sono risultata negativa, quindi sanissima. Per qualche giorno rimarrò in casa, voglio stare più tranquilla, tutelare la mia famiglia. Non si sa mai. Ho avuto anche la bella idea di fare una serata in Sardegna, non al Billionaire ma in un locale dove c’era molta gente”.