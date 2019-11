Andrea Damante ha un nuovo amore, l’ex tronista reduce dalla storia con Giulia de Lellis a cui non è stato particolarmente fedele ha trovato una nuova fidanzata: Viviana Pizzini ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Damante è stato beccato dal settimanale Chi con la giovane durante una cena a Milano, i due hanno tentato di nascondersi ai paparazzi ma è stato impossibile evitarli.

A raccontare l’accaduto lo stesso Gabriele Parpiglia che ha scritto: “Si chiama Viviana. E’ bionda. Ha già conosciuto gli amici del suo uomo ed è la fidanzata con cui Andrea Damante prova a dimenticare definitivamente Giulia De Lellis. Chi ha sorpreso il dj insieme alla bionda e bellissima ragazza. Prima a cena in un noto ristorante di sushi milanese, dove il ragazzo apprezzava le extensions di Viviana; il giorno successivo insieme a un evento (elegantissimi, ma distaccati) con Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser. E la nuova vita di Andrea si ricompone“

Andrea Damante e Viviana: è nata una nuova coppia?

Andrea Damante e Viviana sembrano a tutti gli effetti una nuova coppia, l’ex tronista rassicura così tutti i fans che lo seguono: sta bene e nonostante la delusione amorosa conseguenza della fine del rapporto con Giulia de Lellis la donna che lui ha dichiarato d’aver amato ora si dedica ai suoi interessi, al lavoro e alla musica e finalmente anche ad una nuova vita sentimentale. Eppure Giulia de Lellis non ha esitato a mettere in piazza i tradimenti del dj nel suo libro record di vendite “Le corna stanno bene su tutto”, e anche se non ha mai indicato palesemente Damante come il protagonista le deduzioni sono ovvie e scontate e Andrea non ha mai negato totalmente anzi ha più volte ammesso d’aver tradito Giulia.