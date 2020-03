Andrea Iannone e Giulia de Lellis: crisi in corso!

Giulia de Lellis conferma la crisi di coppia con Andrea Iannone, risponde ai followers chiarendo che preferisce non parlare del particolare momento che sta vivendo

Giulia de Lellis pone fine ai dubbi e le incertezze e ai tanti rumors girati in questi ultimi tempi sulla sua presunta crisi con Andrea Iannone, la giovane influencer che momentaneamente si trova a Roma a casa della sua famiglia dove sta rispettando la quarantena imposta dai vertici governativi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus ha risposto ad alcune domande fattele dai followers durante una sua diretta Instagram in merito al suo attuale rapporto con Andrea Iannone.

Da tempo Giulia de Lellis non pubblica foto con il pilota e inoltre si sussurra di un suo ritorno di fiamma con Andrea Damante con cui negli ultimi tempi avrebbe riallacciato in contatti, il tutto ha fatto supporre che l’ex corteggiatrice e Iannone abbiano dei seri problemi di coppia, problemi oggi confermati dalla giovane:

“Sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale.“

Giulia de Lellis è consapevole d’essere un personaggio pubblico molto seguito anche sui social, comprende la tanta curiosità sulla sua vita privata ma preferisce non parlare in questo momento del suo rapporto con Andrea Iannone . L’influencer ci tiene inoltre a chiarire che tornerà, appena sarà possibile, a vivere a Milano si trova a Roma solo per affrontare l’emergenza Coronavirus: “Non è vero che rimango qui a vivere, io ritorno a Milano quando finisce questo periodo. Perché è lì il mio lavoro. Possiamo andare oltre adesso, dopo tutte le spiegazioni del caso?“