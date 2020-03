Giulia de Lellis e Andrea Damante: primi contatti tra ex?

I rumors in corso vogliono Giulia de Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme, secondo alcuni magazine tra cui Chi diretto d’Alfonso Signorini e solitamente fonte attendibile di molti gossip i due ex protagonisti di Uomini e Donne avrebbero ricominciato a sentirsi.

I primi contatti dopo la rottura sono avvenuti durante la settimana della moda milanese dove sia Andrea che Giulia sono stati invitati a presenziare ad alcuni eventi, i due sono stati paparazzati in atteggiamenti confidenziali e anche se impegnati sentimentalmente con altre persone sono apparsi sereni, di certo hanno superato alcuni dei loro problemi.

In emergenza Coronavirus Giulia de Lellis si trova nella sua casa a Roma con la famiglia e da quanto si può vedere dal suo profilo Instagram sono settimane che non pubblica scatti con il compagno ufficiale Andrea Iannone, ha inoltre lasciato la casa del pilota che si trova a Lugano da settimane, il che conferma quanto rivelato dal magazine del conduttore del Grande Fratello.

Giulia de Lellis e Andrea Damante: cosa succede fra i due ex fidanzati?

Di sicuro sta succedendo qualcosa tra i due ex fidanzati a confermarlo anche il fatto che Giulia de Lellis ha cancellato dal suo profilo Instagram anche tutte le foto e i post riferiti al suo libro Le corna stanno bene con tutto con cui ha conquistato le hit delle classifiche editoriali e dove è raccontata nel dettaglio l’infedeltà che ha subito proprio da Damante.

Chi è certo che fra Andrea e Giulia ci sia un ritorno di fiamma, ancora in fase di scoperta, ma sicuramente pronto ad essere rivissuto dai due diretti interessati che per il momento non hanno rilasciato nessun commento in merito.