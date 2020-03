Andrea Iannone: “Non amo etichettare!”

Andrea Iannone non si nasconde e dopo aver confermato la fine della storia con Giulia de Lellis dando così ampio spazio al gossip che vorrebbe l’ex corteggiatrice di nuovo insieme all’ex Andrea Damante, ora parla della possibilità d’aver un nuovo amore, possibilmente lontano dal gossip.

L’amore con Belen Rodriguez prima e la storia con Giulia dopo lo hanno infatti reso protagonista della cronaca rosa non abbassando mai l’attenzione su di lui e i suoi amori, ora desidera l’amore vero ma soprattutto più privato. Andrea ha ribadito più volte che con la De Lellis non è stato amore, e poi ha risposto a chi gli ha chiesto se oggi desidera una fidanzata più “normale” lontana dall’eco mediatico:

“Mai etichettare chi hai di fronte per cosa fa. Non c’è cosa più sbagliata di valutare una persona per quello che fa e non per ciò che è realmente. Il tuo lavoro, i tuoi hobby e le tue passioni, il tuo passato e il tuo presente compongono ciò che sei. Chi valuta per una di queste aree, non avrà mai una visione completa della persona che ha di fronte.”

Andrea Iannone: “Desidero avere una famiglia vera”

Andrea Iannone ha poi confessato ai suoi followers che desidera avere una famiglia, la determinazione dimostrata con successo nella sua carriera sportiva sarà tale anche nella vita privata, è certo che riuscirà ad avere una realtà famigliare vera e sincera. Il motociclista ha poi raccontato come sta trascorrendo la quarantena, incoraggiando tutti a tenere duro:

“Si tratta di una situazione che si combatte avendo più rispetto per il prossimo che per sé stessi. Ecco perché dobbiamo restare a casa e mettere tutto in secondo piano. La nota positiva è che, una volta superata, daremo più valore alla nostra normalità, alle persone che amiamo e che ci circondano e sicuramente alla nostra libertà.”