Andrea Damante, primo like a Giulia de Lellis dopo tanto tempo

Il gossip in questi ultimi giorni si è concentrato soprattutto sull’attività social di Giulia de Lellis, ogni sua azione, post o storia è stata studiata dagli addetti ai lavori per intravedere una possibile renunion con l’ex Andrea Damante, un possibile ritorno di fiamma fra i due ex personaggi di Uomini e donne escluso da molti ma sognati da tanti.

Giulia De Lellis ha poi confermato la fine della storia con Adrea Iannone parlando di momento complicato, e lo stesso motociclista ha rivelato che la relazione con l’influencer è arrivata al capolinea, certo che sicuramente non era amore: “L’importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato. Di sicuro l’amore vero arriva al momento giusto e se non è arrivato, non è il momento giusto“.

L’influencer sta trascorrendo la quarantena a Roma dai suoi genitori e in molti hanno sostenuto che Andrea Damante l’abbia raggiunta, a provarlo alcuni video postati dai due dove si intravedono gli stessi sfondi. Insomma Giulia de Lellis è seguita h24 ma per ora non ha dato una conferma ufficiale del suo possibile ritorno di fiamma con Andrea Damante.

Andrea Damante conferma la reunion con Giulia de Lellis?

Se Giulia De Lellis è controllata in ogni cosa che fa anche Andrea Damante non si muove liberamente. I followers non hanno infatti potuto non notare che in queste ore il bel ex tronista, per molti fidanzato con Claudia Coppola, ha messo il suo primo like a Giulia de Lellis dopo molto tempo, un gesto che ha un suo significato e che non può non essere inserito nel quadro della situazione che riposta i due ad essere, oggi molto più vicini di ieri.

I due diretti interessati per ora non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali ma tutto fa credere che i Damellis stanno per tornare.