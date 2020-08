Andrea Melchiorre positivo al Covid-19 invita i suoi contatti a fare il test

Andrea Melchiorre influencer e ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato sui social d'essere positivo al Coronavirus: come sta?

Andrea Melchiorre attualmente modello e influencer, noto per aver corteggiato a Uomini e Donne Valentina Dallari ha comunicato poche ore fa d”essere positivo al Covid 19 e ha invitato tutti coloro che nelle ultime settimane hanno avuto contatti con lui di sottoporsi al tampone.

L’effetto vacanze, che ha determinato un aumento dei contagi tra giovani ma soprattutto in aree determinate sedi di movida e divertimento, continua a far salire i numeri sanitari allertando anche i vertici regionali. Molti i nomi noti che hanno dichiarato d’aver contratto il virus da due ex tentatrici di Temptation Island ad alcuni ex tronisti tra cui Giulia Latini: quasi tutti asintomatici hanno deciso di rendere pubblico sui social la loro disavventura dovuta soprattutto ad una certa superficialità.

L’ex corteggiatore ha rivelato sui social d’essere in buona salute e che trascorrerà la quarantena in Sardegna questo per mettere a tutela se stesso ma soprattutto gli altri: “Sono qui in Sardegna dal 2 agosto e sono positivo. Mi è arrivato adesso il test. Non riesco a contattare tutte le persone con cui ho fatto foto in questi 20 giorni, lo dico qua: fate il tampone.“

Andrea Melchiorre positivo al Covid-19: “Per ora non ho sintomi”

Andrea Melchiorre fa sapere a chi gli vuole bene e ai tanti fans di non avere sintomi, sta bene è preoccupato solo per chi ha avuto contatti con lui. In particolare l’ex corteggiatore fa riferimento a tutte quelle persone che nelle ultime settimane hanno fatto foto con lui che non riesce a contattare direttamente, si augura che il messaggio social arrivi a tutti: “Non ho sintomi e adesso starò qui altri 15 giorni in attesa di un altro tampone. Chi è stato a contatto con me vada a fare il tampone e stia lontano dalle persone”.