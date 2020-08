Android Auto Wireless, a breve tutti (o quasi) potranno usufruirne

Tra non molto Android Auto Wireless sarà disponibile per quasi tutti gli utenti, finalmente l'era della tecnologia senza filo inizia a decollare

Ci sono buone notizie per quanto riguarda Android Auto Wireless, in quanto l’azienda di Mountain View ha fatto sapere che presto tutti, o quasi, gli utenti potranno collegare il proprio smartphone alla propria automobile. Ovviamente, a patto che i sistemi infotainment di quest’ultima siano compatibili.

Android Auto Wireless: Il suo utilizzo sta per essere ampliato a tutti

L’azienda di Mountain View, ha fatto sapere che Android Auto Wireless sarà compatibile anche con i dispositivi che hanno il sistema operativo Android 11. Però, sfortunatamente, è stata imposta una limitazione di natura tecnica, in quanto è necessario che siano in grado di agganciare una rete Wi-Fi a 5 GHz.

Com’è evidente, in questo modo vengono esclusi dal servizio tutti i dispositivi di fascia bassa, inoltre questa è stata una limitazione dettata anche dai vincoli specifici sull’uso in auto delle reti 5 GHz stabiliti dall’Unione Europea. I quali, è giusto specificarlo, nel nostro Paese non hanno causato nessun tipo di problema.

Come abbiamo potuto vedere al momento in cui Google lancerà il releaser definitivo per Android 11, mentre contemporaneamente le case automobilistiche lo installeranno sui loro prodotti, Android Auto Wireless potrà essere utilizzato quasi da tutti.

Inoltre, trattandosi di una realtà che diventerà in certo qual modo universale, il trucchetto scoperto proprio nei giorni scorsi dagli sviluppatori di Google, che permetteva di diminuire i tempi di attesa, adesso non servirà più a nulla. Invece, per quando riguarda i pad di ricarica Wireless sempre più presenti sulle automobili di ultima generazione, finalmente inizieranno ad avere un senso.

Tra l’altro, perché Android Auto Wireless possa funzionare, è anche indispensabile che i produttori riescano a dotare i propri veicoli di sistemi di infotainment compatibili con il Wi-Fi. Come abbiamo potuto vedere, la tecnologia senza fili finalmente sembra pronta a prendere il volo, quindi questo vuol dire che sta sicuramente iniziando una nuova era, dove molto probabilmente il Wireless avrà un ruolo da protagonista.