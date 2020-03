Anna Safroncik foto prima e dopo: cosa fa oggi l’attrice

Anna Safroncik ieri e oggi: come è cambiata la protagonista de Le Tre rose di Eva in questi anni tra fiction e cinema

Anna Safroncik è una giovane attrice di origine ucraina d’adozione italiana. Nata a Kiev il 4 Gennaio 1981, appena 39 anni, Anna è cresciuta studiando ballo e canto, figlia d’arte, la madre è un’insegnate di danza classica, si è trasferita ad Arezzo quando aveva 12 anni. Appena adolescente ha intrapreso la carriera di modella che l’ha portata a vincere il concorso di Miss Toscana che le ha dato l’accesso diretto a Miss Italia del 1998 dove ha conquistato il l’ottavo posto.

Nel 2000 ha debuttato nel cinema accanto a Carlo Verdone nel film Un cinese in coma, ha poi lavorato nel film Metronotte di Francesco Calogero dimostrandosi talentuosa nella recitazione e attirando anche l’attenzione dei produttori televisivi che l’hanno ingaggiata per interpretare soap opera di successo come Cento Vetrine.

Nel frattempo si è dedicata anche al teatro interpretando il musical Cleopatra con successo riscuotendo un’attenzione particolare dall’ambiente e dagli addetti ai lavori che le hanno dimostrato stima e attenzione proponendole altri lavori. Anna è stata anche un volto di moltissimi brand e ha prestato la sua immagine per molte pubblicità rivelando anche il suo amore per la moda.

Foto Anna Safroncik prima

Nel 2007 è tornata alle fiction, i produttori Mediaset le hanno riservato un ruolo in La figlia d’Elisa -Ritorno a Rivombrosa, resta molto attiva anche nel cinema interpretando film di successo come La Matassa di Ficarra e Picone. Ma è nel 2012 che raggiunge l’apice del successo interpretando uno dei ruoli fondamentali della fortunata fiction Le tre rose di Eva, tre stagioni di successo che la portano nelle case degli italiani fino al 2015.

Anna Safroncik cosa fa oggi

Anna Safroncik oggi è impegnata in teatro e in autunno è prevista la messa in onda, molto attesa dal pubblico, di una nuova stagione de Le 3 rose di Eva. L’attrice è anche la testimonial di un importante brand d’abbigliamento made in Italy e si è dedicata anche alla conduzione, esperienza nuova per lei: la scorsa estate ha condotto il Festival Show, l’evento musicale che fa tappa in 8 importanti città del nord Italia che inizia a Giugno e dura tutta l’estate fino ai primi di Settembre.

Foto Anna Safroncik dopo

Attualmente Anna non è fidanzata ma è reduce da due storie importanti: la prima con Giulio Berruti conosciuto sul set di “Il Falco e la Colomba”, relazione durata più di tre anni e la seconda con l’imprenditore Paolo Barletta con cui è stata insieme due anni. In una recente intervista Anna ha dichiarato d’aver mantenuto un buon rapporto con i suoi ex, sono persone a cui vuole molto bene anche oggi.

Anna è molto attiva sui social, ha un account Instagram dove condivide molti dei suoi momenti quotidiani, e dove mostra le tante attività professionali in cui è impegnata da quelle teatrali a quelle televisive oltre ovviamente alla sua passione per lo sport.