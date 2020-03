Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati, l’annuncio social

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno interrotto la loro relazione nuovamente, come dichiarato da entrambi i cantanti sui social. “Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti” è quanto riporta la pagina web del noto talk show condotto da Silvia Toffanin, Verissimo.

I due insieme hanno un figlio di nome Andrea, nato nel 2010, e proprio per questo hanno scritto: “cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio, è per lui che spero che la nostra privacy venga rispettata”.

Schermata Instagram del profilo di Anna Tatangelo

La cantante di Sora che ha esordito nella categoria giovani del Festival di Sanremo ed il cantante partenopeo e giurato dell’ultima edizione di “The voice of Italy” sono stati insieme per ben 15 anni. I due artisti sono conosciuti ad un concerto iniziando un sodalizio professionale, fino alla scintilla scoccata durante un viaggio in Australia. Nel 2006 la loro relazione è stata resa pubblica, scatenando le polemiche dei fans per i 20 anni di differenza. La Tatangelo aveva solo 19 anni mentre Gigi 39.

I due si erano già lasciati in passato

La loro storia aveva già subito un arresto nel 2017, con una separazione durata solo il tempo dei mesi estivi. Durante il loro periodo di crisi, però, i due hanno continuato a stare insieme smentendo presunti flirt della Tatangelo durante quel periodo.

Il motivo della prima rottura, risanatasi dopo pochi mesi, è stato il mancato matrimonio. Anna, si era trovata a vivere da sola per la prima volta, e con un figlio, dato che prima di vivere con il suo compagno abitava ancora con la famiglia di appartenenza. In quell’occasione era stato proprio Andrea a darle la forza per ripartire.

Ad oggi, invece, la situazione è diversa poiché tra i due la rottura sembra essere definitiva, almeno secondo quanto dichiarato dai diretti interessati.