Bugo a La Stampa: “Sanremo 2020 si è trasformato in un incubo: sono devastato”

Hanno dato vita ad uno degli episodi più chiacchierati del Festival di Sanremo 2020, stiamo parlando di Bugo e Morgan la cui lite consumata sul palco ma anche dietro le quinte continua a far parlare i salotti televisivi e tutta l’opinione pubblica.

Morgan tra un’ospitata e l’altra, sicuramente pagata, continua a sparare a zero su Bugo, raccontando una versione dei fatti tutta sua e facendo facile ironia sull’artista che secondo lui oggi sarebbe noto riconosciuto grazie al suo discutibile comportamento.

Bugo ha voluto rilasciare un’intervista a La Stampa dove spiega quanto questa esperienza sanremese si sia trasformata in un incubo, aveva tante aspettative positive e ora si ritrova travolto da una polemica che lui per primo non voleva: “Ero partito per l’avventura sanremese con una felicità assoluta e l’avventura si è trasformata in un incubo. Morgan poi va ospite in programmi tv e spara a zero su di me. “

Bugo: “Spero che questa bufera passi presto perché sono devastato”

Bugo sta sentendo la pressione dei media, non tollera tutto questo parlare di lui non per la sua musica inoltre ci tiene a rispondere a Vittorio Sgarbi che ospite della D’Urso insieme a Morgan gli ha dato del cocainomane, per poi scusarsi e ritrattare su invito anche della conduttrice: “Ma sono cose che si dicono? Ho 46 anni, sono sposato e ho un bimbo e quando si apre la bocca bisogna essere responsabili. Io non ho mai offeso Morgan, figuriamoci se mi occupo di un signore che lo spalleggia parlando di cose che non esistono.”

In sintesi se tutta questa situazione sta divertendo Morgan a tal punto da far pensare che l’abbia progettata ad arte lo stesso non può dirsi di Bugo che continua a manifestarsi infastidito da tutto quello che è successo, inoltre è decisamente preoccupato delle penali che la sua casa discografica dovrà pagare in seguito alla bravata di Morgan.