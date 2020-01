Antonio Zequila rischia la squalifica. Frase shock contro Patrick

Insorge il popolo del web nei confronti del Grande Fratello Vip, la rete reclama l’eliminazione di Antonio Zequila che in queste ore si sarebbe dimostrato verbalmente violento nei confronti di Patrick Pugliese, l’ex gieffino con cui non ha un buon rapporto e che attualmente è in nomination con Andrea Montovoli e Rita Rusic.

Zequila già nell’occhio del mirino per aver offeso Valeria Marini a cui ha chiesto scusa subito dopo questa volta avrebbe esagerato: durante una conversazione con Michele Cucuzza, parlando delle nomination, ha detto una frase decisamente fuori luogo riferendosi proprio all’ex gieffino: “Dagli un pugno a quel biondo lì e spaccagli il cranio”.

Una frase gravissima notata subito dagli utenti che immediatamente hanno chiesto la squalifica o comunque un rimprovero nei confronti dell’attore, decisamente maleducato e poco attento, evidentemente, alle dinamiche televisive.

Frasi shock di Zequilia, il popolo del web chiede la squalifica

Le frasi shock di Antonio Zequila hanno lasciato interdetti i telespettatori, ma soprattutto il mondo della rete che segue attento h24 quello che succede all’interno della casa a differenza dei vari vip che probabilmente dimenticano d’essere sempre sotto i riflettori e d’avere l’obbligo d’essere da monito educativo per chi li guarda.

Alcuni twitter hanno chiesto un richiamo decisivo per l’attore, visto che non è la prima volta che usa termini offensivi nei confronti dei suoi coinquilini:”C’è forte indignazione per le frasi violente e bullizzanti contro Patrick pronunciate da Cucuzza e Zequila, spero che Venerdì verranno mostrate in puntata”, “Schifo”, Anche questa è un’iperbole?”