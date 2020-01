Grande Fratello Vip 2020, Andrea Montovoli 17° concorrente ufficiale

Il Grande Fratello Vip 2020 è ormai alle griglie di partenza, l’attesa sull’avvio del reality più atteso dell’anno è quasi finita e il bravissimo Alfonso Signorini, che sa benissimo come gestire il gossip e la fuga di notizia, ha creato intorno all’evento un’allerta come poche.

Il direttore di Chi ce l’ha messa tutta per scegliere personaggi, più o meno noti, più o meno giovani che possano dare verve e vivacità al programma, vip scelti da ogni ambiente e di varie tipologie culturali e intellettuali in grado di amalgamarsi fra loro ma anche di scontrarsi e probabilmente a questo mira il noto giornalista per fare audience.

Per il momento i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2020 sono 17, a quelli annunciati nelle settimane scorse si sono uniti anche i 4 veterani ex gieffini Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia concorrenti della versione Nip ma che hanno ottenuto una certa popolarità dopo la loro partecipazione al programma. A questi nomi in queste ore si è aggiunta la presenza anche di Andrea Montovoli, giovane attore a cui i reality piacciono particolarmente ha infatti già partecipato a Ballando con le stelle, l’Isola dei Famosi e Pechino Express.

Grande Fratello Vip 2020, 17 inquilini ufficiali veto sui due mancanti

Il Grande Fratello Vip 2020 ad oggi ha 17 concorrenti ufficiali all’appello ne mancano altri due perchè il numero annunciato degli inquilini dovrebbe essere 19. A quanto pare sembra esserci un veto nell’annunciare l’identità degli ultimi due personaggi che dovrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia.

Secondo alcuni rumors i due nomi mancanti sarebbero quelli della scrittrice, intellettuale Barbara Alberti che a quanto pare ha accettato, nonostante la sua età. la sfida di mettersi sotto esame davanti ad un vasto pubblico e Paolo Ciavarro figlio di Massimo e Eleonora Giorgi. Alfonso Signorini avrà un gran da fare a gestire a distanza i suoi inquilini, ma sicuramente riuscirà a dare vita ad un GFVIP2020 davvero interessante aiutato ovviamente dai suoi opinionisti Pupo e Wanda Nara.