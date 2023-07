Apple e la nuova strategia di Cook

Con l’avvento di Tim Cook il modo di Apple di sviluppare i prodotti è cambiato, passando dalle divisioni ai dipartimenti.

Apple: come è cambiato il modo di sviluppare prodotti?

Quando Steve Jobs rientrò nell’azienda, alla fine degli anni ’90, pensò al sistema delle “divisioni” per ogni singolo prodotto.

- Advertisement -

Tim Cook ha sovvertito questo ordine, smantellando le varie divisioni, i gruppi e i team dedicati ad ogni singolo prodotto. Apple è ora organizzata in “dipartimenti”, tra cui quello di ingegneria del software, sviluppo hardware, apprendimento automatico e progettazione e servizi.

Tutte le idee si sviluppano all’interno di questi dipartimenti, ognuno del quale ha un supervisore. Una strategia, stando a quanto scrive Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) che starebbe man mano evolvendo in qualcosa di nuovo.

- Advertisement -

La nuova strategia di Cook

Il nuovo Vision Pro è uno di quei prodotti che ha e sta beneficiando della nuova visione ordita da Cook. I dipartimenti dedicati sono quelli relativi alla strategia, alla visione artificiale, ai contenuti, allo sviluppo app e alla gestione dei progetti.

Il Vision Pro sarà il primo di una serie di visori che l’azienda lancerà nei prossimi anni, usando sempre come riferimento il modello dipartimentale. Ci sarebbe già una versione più “economica” in via di sviluppo.