Ardesio, valanga d’acqua e detriti sulla provinciale

Alle prime luci dell’alba di oggi 5 aprile un forte boato ha svegliato la città di Ardesio, comune in provincia di Bergamo in Lombardia. Qui una valanga d’acqua si è schiantata sulla provinciale che da Villa d’Ogna sale verso Gromo e Valbondione e su diverse abitazioni. Tra le aree più colpite, c’è la zona di Carpignolo e le vie Piemonte e Alpini, mentre sono state tagliate dal paese le contrade di Cerete, Pizzol e Staletti.

Ne ha risentito la viabilità dell’Alta Valle Seriana, con Ardesio, ma anche Gromo, Valgoglio, Oltressenda, Valbondione e Gandellino che risultano al momento difficilmente raggiungibili. La strada provinciale 49 è completamente allagata dalle 7 di questa mattina ed è stata momentaneamente interrotta per consentire i lavori di bonifica e ripristino. Infatti, dopo il ponte in località Carpignolo, le auto vengono deviate verso il centro dell’abitato di Ardesio.

Le cause dell’incidente

L’incidente è stato causato dalla rottura di una tubazione di un invaso per la produzione di energia elettrica della Centrale di Ludrigno, frazione a monte del paese. Pare che fossero in corso dei lavori nella zona. In loco sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone, della Centrale di Bergamo, i SAF e i Fluviali. Sette abitazioni sono state sgombrate e al momento non si segnala nessun ferito o disperso.