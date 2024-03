Arezzo: due 12enni investite da un’auto

Le due vittime era appena uscite da scuola quando all’improvviso è sopraggiunta l’automobile che le ha investite.

Alla guida dell’auto una donna di 60 anni che si è immediatamente fermata e ha chiamato i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente, oltre agli operatori del 118 in ambulanza, anche i Carabinieri che hanno cominciato subito ad effettuare i rilievi del caso per determinare la dinamica dell’accaduto. Hanno anche interrogato la 60enne, che è apparsa molto spaventata e preoccupata per la salute delle due ragazzine. La donna non è risultata sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti, sembrerebbe essersi trattato dunque di uno dei tanti casi di ‘distrazione’.

Le due 12enni sono state subito trasportate all’ospedale Meyer di Firenze, una in ambulanza e l’altra attraverso l’elisoccorso Pegaso. Codice rosso per tutte e due: le ferite riportate per l’urto con l’auto della 60enne e il conseguente colpo sull’asfalto sono state giudicate come gravi agli operatori del 118 che hanno prestato il primo soccorso

I medici dell’ospedale fiorentino hanno dichiarato che entrambe hanno riportato diverse fratture causate dal colpo che le ha buttate a terra, però sin da subito non apparivano in pericolo di vita fortunatamente.

A tutt’oggi le condizioni di entrambe risultano stabili e permangono in ospedale in osservazione.