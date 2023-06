Arezzo, schianto alle porte della città

Dramma nella notte alle porte di Arezzo. Un incidente stradale ha messo fine alla vita di un uomo di 58 anni. Il sinistro si è verificato intorno alle 2.20 a Palazzo del Pero. Il furgone dell’Arezzo calcio guidato dalla vittima è finito fuori strada, proprio all’uscita del paese, lungo la provinciale che conduce a Santa Maria alla Rassinata. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est (automedica di Arezzo e ambulanza della Misericordia).

L’uomo è stato presto e trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo, ma è deceduto poco dopo nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. In loco sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la strada, e la polizia stradale di Arezzo per i dovuti rilievi. La vittima è Mirco Poggini, classe 1965. Era residente in zona, in località Collungo, ed era molto conosciuto nell’ambiente calcistico aretino.

- Advertisement -

E’ la seconda vittima in poche ore nell’Aretino

Lavorava come custode e tuttofare nel centro sportivo dell’Arezzo alle Caselle, ed era un dirigente delle giovanili amaranto. La dinamica dell’incidente dovrà essere accertata dalla polizia di Stato nelle prossime ore. E’ la seconda vittima in poche ore nell’Aretino: un 31enne ha perso la vita mercoledì in uno scontro con un furgone, mentre si trovava in sella alla sua moto, a Patrignone.