Arianna Meloni: scoppia la bufera sulla vignetta shock del Fatto Quotidiano

Bufera sulla vignetta pubblicata in prima pagina dal Fatto Quotidiano. Questa ritrae la sorella di Giorgia Meloni mentre è a letto con un uomo di colore. “Il Fatto Quotidiano dimostra, ancora una volta, di avere problemi seri con la satira. La vignetta pubblicata oggi, squallida, volgare e sessista, non fa ridere e oltrepassa qualsiasi limite di decenza”, ha commentato il capogruppo di Fratelli d’Italia.

“In attesa di una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche, Pd, 5 stelle e altri, dei benpensanti e del mondo femminista, il direttore Travaglio assuma la responsabilità di quanto il suo giornale pubblica e chieda scusa al ministro Lollobrigida e ad Arianna Meloni rivolgo tutta la mia vicinanza”, ha concluso. Si tratta di un lavoro firmato da Natangelo.

Il commento della Meloni su Facebook

Nella vignetta l’uomo afferma: “E’ tuo marito?”. E la donna risponde: “Tranquillo, sta tutto il giorno a combattere la sostituzione etnica”. Anche la Meloni ha commentato la vicenda attraverso un post pubblicato su Facebook. “Quella ritratta nella vignetta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella. Sbattuta in prima pagina con allusioni indegne, in sprezzo di qualsiasi rispetto verso una donna, una madre, una persona la cui vita viene usata e stracciata solo per attaccare un Governo considerato nemico”, si legge.