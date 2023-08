Arianna Mihajlovic 9 mesi senza Sinisa: “Ho scelto di vivere”

Arianna Mihajlovic ha rilasciato la sua prima intervista dopo la morte del marito Sinisa. L’ex calciatore e allenatore di successo, molto amato dall’ambiente sportivo e anche dai tifosi, si è spento lo scorso 16 Dicembre e ha lasciato un vuoto nella sua famiglia. I figli e la moglie hanno condiviso il dolore cercando d’andare avanti nella quotidianità.

La vedova di Sinisa ha raccontato come ha vissuto la prima estate senza il compagno. Tornare nella casa in Sardegna e trovare le sue cose è stato un duro colpo: “ Triste, malinconica, triste e malinconica estate. Siamo arrivati in Sardegna il ventidue giugno e quando ho aperto la porta ho trovato i suoi scarpini, le sue tute, i suoi vestiti… Mi sono fermata, come se avessi ricevuto uno schiaffo, e mi sono detta: ‘Vivo o muoio?’. Ho scelto di vivere”.

Al magazine Chi Arianna ha poi spiegato che inizialmente si sentiva persa, poi ha capito che i suoi figli in particolare il più piccolo Nicholas, erano preoccupati per lei. In quel momento ha capito che doveva reagire. Sinisa è sempre nel suo cuore ed è convinta che un giorno lo rincontrerà; “Ho mostrato sorrisi forzati, con Sinisa nel cuore. Perché lui ci sarà sempre, fino a quando non lo ritroverò… perché lo ritroverò! E i sorrisi dei miei figli hanno ricreato l’amore che lui ci ha insegnato”.

Arianna Mihajlovic: “Giudicatemi pure“

La vedova si Sinisa Mihajlovich non teme le critiche e i giudizi. Molte persone parlano senza conoscere il suo dolore: “Loro non hanno camminato con le mie scarpe. Giudicatemi pure, non me ne frega niente. Io ho un fratello che è stato male di depressione, lo capisce? Io stessa ho rischiato di cadere nella depressione. Non posso, non potevo, non devo! “

Arianna ha raccontato d’aver vissuto il dolore vero. Gli ultimi 4 anni li ha passati in ospedale e ha assistito a due trapianti del campione, sa cos’è la vera sofferenza. Sinisa ha sempre reagito anche per questo lei adesso non può cadere in depressione. Infine ha parlato dei suoi figli, ognuno di loro ha reagito in maniera diversa alla morte del padre ma tutti hanno la sofferenza nel cuore.