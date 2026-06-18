Menu
Home
Economia
Diritto
Salute
Lifestyle
Cucina
Gossip
Società e Cultura
Interviste
Trend

Image
Società e cultura

Dal dal 21 giugno al 25 luglio ritorna Summer Camp

Dal 21 giugno al 25 luglio, in alta Val di Susa, Fondazione Time2 porta giovani con disabilità tra i 15 e i 30 anni a vivere gite, sport e vita di gruppo, lontano da casa
Enrico Ruocco 18 Giu 2026
2
Condividi
Tags. |

Per oltre un mese, dal 21 giugno al 25 luglio, Bardonecchia tornerà a essere la casa estiva del Summer Camp di Fondazione Time2, l’iniziativa che da sei anni offre a giovani con disabilità tra i 15 e i 30 anni l’opportunità di vivere una vacanza lontano da casa, spesso per la prima volta, in autonomia. Organizzato dalla Fondazione di Antonella e Manuela Lavazza, il progetto nasce per accompagnare il passaggio all’età adulta nel rispetto dei diritti di cittadinanza e partecipazione, a partire da uno spesso trascurato: il diritto allo svago.

Il tema al centro dell’iniziativa è quello sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce a tutti l’accesso ad attività ricreative, culturali, sportive e del tempo libero. Per molte famiglie e molte persone con disabilità, tuttavia, una vacanza autonoma resta un obiettivo ancora difficile da realizzare: il Summer Camp di Fondazione Time2 propone un modello diverso, capace di valorizzare ogni partecipante e di sostenerne il desiderio di esplorazione, libertà e divertimento.

“Anche quest’anno, con il patrocinio del Comune di Bardonecchia e in collaborazione con le realtà del territorio, portiamo avanti un’esperienza che da sei edizioni dimostra come l’accessibilità non sia un’eccezione, ma un modo concreto di costruire una società dove la libertà e la piena partecipazione siano realtà per tutti, in ogni stagione della vita.” spiega Samuele Pigoni, Segretario Generale di Fondazione Time2.

Le settimane a Bardonecchia si articolano tra gite nella natura della Val di Susa,

attività sportive e uscite serali, in un programma che lascia spazio sia alla struttura che alla flessibilità. Accompagnati dallo  staff educativo e dalle persone volontarie di Time2, i partecipanti condividono il tempo con i coetanei in un clima pensato per essere accessibile e sicuro: l’obiettivo non è solo far vivere giornate di vacanza, ma offrire a ciascuno l’occasione di scoprire qualcosa di nuovo su di sé, guadagnando fiducia nelle proprie capacità e maggiore consapevolezza dei propri desideri e inclinazioni.

Il Summer Camp 2026 è realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore, Avviso 2/2024, all’interno del Progetto “Sport è Inclusione“.

Enrico Ruocco

Commenta l'articolo

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Seguici
Articoli recenti
SOS Palestina.2
Musica
SOS Palestina.2
DiEnrico Ruocco17 Giu 2026
Star Trek: Strange New Worlds giovedì 23…
Star Trek: Strange New Worlds giovedì 23…
DiEnrico Ruocco17 Giu 2026
 In uscita “L’alleggerimento delle vernici” di Paul…
 In uscita “L’alleggerimento delle vernici” di Paul…
DiEnrico Ruocco21 Mag 2026
Tutti i dieci episodi della seconda stagione…
Tutti i dieci episodi della seconda stagione…
DiEnrico Ruocco19 Mag 2026
254.000 visitatrici e visitatori per Il mondo…
254.000 visitatrici e visitatori per Il mondo…
DiEnrico Ruocco18 Mag 2026
Ricette friggitrice ad aria - Lorita Russo
categorie

Articoli correlati

PRIMA PERSONA PLURALE IL FESTIVAL DELLA VITA INDIPENDENTE SI ESPANDE IN CITTÀ
Società e cultura

Prima Persona Plurale, il festival della vita indipendente, si espande in città con il Programma Plurale Diffuso

Enrico Ruocco 20 Apr 2026
Torino, secondo appuntamento con la rassegna Racconti di cambiamento di fondazione time2
Società e cultura

Torino, secondo appuntamento con la rassegna Racconti di cambiamento di fondazione time2

Enrico Ruocco 13 Mar 2026
 “Racconti di Cambiamenti”: percorsi di dialogo, esperienze e cittadinanza
Società e cultura

 “Racconti di Cambiamenti”: percorsi di dialogo, esperienze e cittadinanza

Enrico Ruocco 5 Feb 2026
Nasce a Torino Open Book Club
Libri

Nasce a Torino Open Book Club

Enrico Ruocco 31 Gen 2025