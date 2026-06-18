Dal dal 21 giugno al 25 luglio ritorna Summer Camp

Per oltre un mese, dal 21 giugno al 25 luglio, Bardonecchia tornerà a essere la casa estiva del Summer Camp di Fondazione Time2, l’iniziativa che da sei anni offre a giovani con disabilità tra i 15 e i 30 anni l’opportunità di vivere una vacanza lontano da casa, spesso per la prima volta, in autonomia. Organizzato dalla Fondazione di Antonella e Manuela Lavazza, il progetto nasce per accompagnare il passaggio all’età adulta nel rispetto dei diritti di cittadinanza e partecipazione, a partire da uno spesso trascurato: il diritto allo svago.

Il tema al centro dell’iniziativa è quello sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce a tutti l’accesso ad attività ricreative, culturali, sportive e del tempo libero. Per molte famiglie e molte persone con disabilità, tuttavia, una vacanza autonoma resta un obiettivo ancora difficile da realizzare: il Summer Camp di Fondazione Time2 propone un modello diverso, capace di valorizzare ogni partecipante e di sostenerne il desiderio di esplorazione, libertà e divertimento.

“Anche quest’anno, con il patrocinio del Comune di Bardonecchia e in collaborazione con le realtà del territorio, portiamo avanti un’esperienza che da sei edizioni dimostra come l’accessibilità non sia un’eccezione, ma un modo concreto di costruire una società dove la libertà e la piena partecipazione siano realtà per tutti, in ogni stagione della vita.” spiega Samuele Pigoni, Segretario Generale di Fondazione Time2.

Le settimane a Bardonecchia si articolano tra gite nella natura della Val di Susa,

attività sportive e uscite serali, in un programma che lascia spazio sia alla struttura che alla flessibilità. Accompagnati dallo staff educativo e dalle persone volontarie di Time2, i partecipanti condividono il tempo con i coetanei in un clima pensato per essere accessibile e sicuro: l’obiettivo non è solo far vivere giornate di vacanza, ma offrire a ciascuno l’occasione di scoprire qualcosa di nuovo su di sé, guadagnando fiducia nelle proprie capacità e maggiore consapevolezza dei propri desideri e inclinazioni.

Il Summer Camp 2026 è realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore, Avviso 2/2024, all’interno del Progetto “Sport è Inclusione“.