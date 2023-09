Arisa e l’hard: “Siffredi mi tiene in considerazione”

Ospite del salotto di Belve Arisa si è sottoposta alle domande pungenti di Francesca Fagnani. La giornalista ha fatto diverse richieste alla cantante non risparmiandole anche momenti imbarazzanti. Personaggio atipico, decisamente fuori dal sistema della musica commerciale, l’ex coach d’Amici ha parlato del suo privato, rivelando qual è la tipologia d’uomo che cerca e ha spiegato il perchè dell’annuncio fatto sui social.

Ha poi riferito di non aver mai avuto una relazione con una donna ma solo qualche bacio. Arisa ha ammesso di curare il suo aspetto fisico, e d’allenarsi quotidianamente. Inoltre crede in se stessa, anche se non nasconde le sue insicurezze: “Mi definisco libera, coraggiosa, emotiva. Fragile? Quello no. Cerco di curarmi, ma nonostante tutto sono pienotta, ho la ritenzione idrica. Non sono come vorrei e soprattutto come vorrebbero che fossi e questo mi pesa”.

La Fagnani le ha poi ricordato l’opinione che ha di lei Rocco Siffredi che in più occasioni le ha proposto di fare un film hard educativo: “Un porno educativo romantico? Penso sia qualcosa di simile ad una lezione di biologica in comune. E’ bello che Rocco mi tenga in considerazione, ma no, non lo farei. E poi la mia sensualità non va più di moda”.

Arisa: “Sono un’artista difficile”

Dopo tante storie fallite Arisa oggi desidera un uomo concentrato su di lei, che non abbia distrazioni. Per questo non si stupisce d’essere ancora single. La cantante ha anche riferito che viene definita un’artista difficile: “Mi dicono che sono matta, che sono un’artista difficile. Mi dispiace lo dicano. Forse perché cambio idea spesso, non sono sempre sicura delle cose. Il mio difetto? Sono incoerente”.

Arisa confessa di non essere stata una bambina facile, e che da piccola ha preso più d’uno schiaffone: “Io non lo farei, però come ho detto più volte, i miei genitori si sono trovati di fronte un essere anomalo e loro erano un po’ inesperti, avevano le loro problematiche. Io li ringrazio sempre perché hanno preparata a tutto, posso sopportare qualsiasi cosa”.