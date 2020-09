Arrestata la portavoce dei No-Tav Dana Lauriola

E’ stata arrestata nella notte la portavoce dei NO Tav (movimento di critica per le infrastrutture), Dana Lauriola. Gli agenti hanno prelevato la donna a casa sua a Bussolengo per essere trasferita in carcere. Momenti di tensione si sono verificati tra gli agenti e il movimento No-Tav essi presidiavano la casa della portavoce da quando è scattato l’ordine di carcerazione.

L’attivista deve scontare due anni di carcere

Dana Lauriola 38 anni deve scontare due anni di carcere per i fatti avvenuti nel 2012 quando in seguito a una protesta fu bloccato il casello autostradale di Avigliana. Da una decina di giorni gli attivisti del movimento No-Tav erano appostati davanti la casa di Dana per protestare contro una “decisione ingiusta“.

Quando stanotte è arrivata la polizia, sui social è partito un’appello e circa 40 persone si sono radunate per protestare. Sui social i sostenitori la difendono e dicono “un blitz in pieno stile per portare in carcere una donna, una compagna la cui unica colpa sarebbe quella di aver gridato le motivazioni del nostro No al Tav in un megafono. Ma noi siamo qui al suo fianco, non la lasceremo sola e non faremo passare liscia questa ennesima ingiustizia del forte sul debole“.

Negate pene alternative

L’attivista diceva nei giorni scorsi “sono serena andrò in carcere ma la notizia non giunge inaspettata. Ho semmai la fortuna di poter salutare famiglia e amici prima che vengano a prendermi“. Il Tribunale di Torino informano gli avvocati della donna ha negato le pene alternative in quando Dana secondo i giudici è rimasta a Bussolengo e non ha preso le distanze dal movimento. Il leader dei No-Tav Alberto Perino dice “Qui si condanna un movimento, si colpiscono idee e persone“.