Arrestato 27enne che ha prelevato gasolio con carte aziendali clonate

Reggio Emilia. I Carabinieri di Quattro Castella e un’auto della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia hanno fermato il furgone guidato dal 27enne con a bordo un contenitore carico di 1.000 litri di gasolio. All’interno dell’abitacolo hanno trovato anche 8 carte anonime clonate con cui il giovane aveva pagato i suoi rifornimenti.

Da tempo sotto controllo da parte delle forze dell’ordine in quanto alcuni agenti avevano trovato sospetti i suoi movimenti, l’uomo è stato ripreso anche dalle telecamere di sicurezza delle stazioni di servizio e dai filmati si evince l’utilizzo di carte carburante sempre diverse per effettuare i pagamenti. Ne sono state contate almeno otto.

Sospettato dunque di essere l’artefice di questa truffa messa in atto in diverse stazioni di servizio della provincia di Reggio Emilia, l’uomo era stato osservato anche attraverso i video delle telecamere di sicurezza mentre effettuava le sue soste presso i distributori della zona. Il denominatore comune erano due elementi: non cambiava mai mezzo, in quanto si spostava sempre con lo stesso veicolo, il furgoncino con cui è stato poi fermato dalle forze dell’ordine, ma cambiava continuamente carta in fase di pagamento alla cassa.

Ora il 27enne dovrà rispondere di truffa ai danni delle stazioni di servizio emiliane in cui è stato accertato il suo passaggio, utilizzo indebito di carte carburante clonate e accesso abusivo a sistema informatico (questo lo step che gli avrebbe consentito di disporre di tali carte clonate).