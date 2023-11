Arriva “East is East”, il nuovo canale di Nexo TV

Nasce oggi, 15 novembre, EAST IS EAST, il nuovo canale del progetto Nexo TV dedicato al cinema giapponese, cinese e coreano che ha conquistato in questi anni un posto sempre più di primo piano, rivelando un universo capace di spaziare attraverso numerosi generi con storie appassionanti e intense che rendono il cinema orientale uno dei più interessanti del panorama mondiale.

EAST IS EAST è il primo canale Fast di Samsung Tv Plus (n. canale 4982) con un’offerta interamente dedicata al cinema dell’Est, pensato per dare visibilità a questa straordinaria cinematografia, per chi ama la cultura orientale e per chi è curioso di avvicinarsi a un cinema molto diverso dal nostro, fatto di storie spesso spiazzanti e dalle emozioni forti.

Ed è proprio attorno al modo di percepire le emozioni

che il canale costruisce la sua proposta. Sei differenti stati d’animo, sei modi di vivere la cultura orientale: Amore, Gioia, Bellezza, Paura, Inquietudine, Meraviglia, emozioni che corrispondono ad altrettante tipologie di cinema e film. Protagonisti della selezione del canale, i film di autori come Wong Kar-wai e Kim Ki Duk.

Assieme a loro una panoramica sul cinema coreano con successi di genere apocalittico con Seoul Station edi genere horror come I saw the Devil e Bedevilled. Infine, una produzione cinese tra le più costose di tutti i tempi, la serie tv Tribes and Empires: le profezie di Novoland saga epica ambientata in universo fantastico.

Nexo TV è il progetto di Nexo Digital dedicato alla distribuzione di contenuti in streaming. Accanto a Nexo+, la prima piattaforma italiana SVOD interamente dedicata al mondo culturale nata nel 2021, nel corso del 2023 sono nati i canali free HOUSE OF DOCS, CINEMA EXCELSIOR, LE VITE DEGLI ALTRI, cui si affianca ora anche EAST IS EAST.

Oggi, l’offerta del bouquet gratuito in streaming di Nexo TV comprende:

EAST IS EAST

Il primo canale dedicato al cinema asiatico, per chi ama la cultura orientale e non vede l’ora di scoprire la cifra inconfondibile di un cinema delicato e seducente. Tra titoli d’autore, serie tv e film d’azione, senza scordare le arti marziali. Disponibile gratuitamente su Samsung TV Plus.

CINEMA EXCELSIOR

Il canale dedicato ai migliori film d’autore, ai titoli più premiati dai festival e a quelli più amati dal pubblico. Una programmazione per tutti gli amanti del cinema, tra commedia romantica, suspence, action movie e thriller mozzafiato. Disponibile gratuitamente su Samsung TV Plus, LG Channels, wedotv.

LE VITE DEGLI ALTRI

Un canale per gli appassionati del genere biopic. Film e documentari sui grandi personaggi e sulle persone comuni, su vicende ordinarie e straordinarie, per chi non vede l’ora di posare lo sguardo sulle vite degli altri.

Disponibile gratuitamente su Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, wedotv.

Il canale dedicato a quanto di più stimolante il mondo dei documentari può offrire. Tra arte, storia, grandi icone, musica e artisti leggendari.

Disponibile gratuitamente su Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, wedotv.

Tutte le informazioni sui canali Nexo TV sono disponibili su https://www.nexotv.it

Nexo Digital

Società leader nel mercato audiovisivo internazionale.

Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in tutta la penisola. Affermatasi come società di distribuzione di riferimento per gli eventi al cinema, nel 2014 Nexo Digital si è aperta alla distribuzione internazionale proponendo in oltre 60 paesi del mondo documentari e serie d’arte e cultura e diventando in breve tempo un’azienda di riferimento globale.

Oltre a seguire a livello internazionale tutte le finestre d’uscita dei propri contenuti e a occuparsi di tutti i tipi di diritti (Theatrical, Home Video, Pay TV, Free Tv, Ancillary, Streaming, Promotionals), Nexo Digital rappresenta importanti produttori e licensor di contenuti sia del mondo cinematografico che di quello musicale, museale, teatrale e artistico. Dal 2018 è stata aperta la divisione Nexo Production che produce 7 documentari cinematografici all’anno partecipando ai più importanti festival e mercati Internazionali. Nel 2019 è nata Nexo Sountracks, dedicata alla produzione e distribuzione delle colonne sonore originali dei film Nexo Digital, distribuite in tutto il mondo da Believe.

Nel 2021 ha debuttatoil progetto Nexo TV, dedicato alla distribuzione di contenuti in streaming. Prima fase è stata la nascita di Nexo+, la prima piattaforma italiana SVOD dedicata al mondo culturale. Tra le collaborazioni, quelle con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura, festival e realtà culturali sul territorio. Nel 2023 sono arrivati House of Docs, Cinema Excelsior, Le Vite degli altri, East is East, i primi canali free di Nexo TV.