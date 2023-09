Arrivano i nuovi canali free di Nexo Digital

Ad “House of Docs”, dedicato ai documentari, si affiancano “Cinema Excelsior” e “Le Vite degli altri”, due nuovi canali firmati Nexo TV disponibili su Samsung Tv Plus, LG Channels, Rakuten TV e wedotv

Da oggi, si arricchisce di nuovi canali Nexo TV, il progetto di Nexo Digital dedicato alla distribuzione di contenuti in streaming. Accanto a Nexo+, la prima piattaforma italiana SVOD interamente dedicata al mondo culturale nata nel 2021, e al canale free House of Docs che ha debuttato la scorsa primavera, nascono ora Cinema Excelsior e Le Vite degli Altri, dedicati al grande cinema e alle biografie.

Oggi, l’offerta del bouquet gratuito in streaming di Nexo TV comprende:

CINEMA EXCELSIOR

Il canale dedicato ai migliori film d’autore, ai titoli più premiati dai festival e a quelli più amati dal pubblico. Una programmazione per tutti gli amanti del cinema, tra commedia romantica, suspence, action movie e thriller mozzafiato. Disponibile gratuitamente su Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, wedotv (che dal 1° ottobre sarà anche su tivùsat).

LE VITE DEGLI ALTRI

Un canale per gli appassionati del genere biopic. Film e documentari sui grandi personaggi e sulle persone comuni, su vicende ordinarie e straordinarie, per chi non vede l’ora di posare lo sguardo sulle vite degli altri.

Disponibile gratuitamente su Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, wedotv (che dal 1° ottobre sarà anche su tivùsat).

HOUSE OF DOCS

Il canale dedicato a quanto di più stimolante il mondo dei documentari può offrire. Tra arte, storia, grandi icone, musica e artisti leggendari.

Disponibile gratuitamente su Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, wedotv (che dal 1° ottobre sarà anche su tivùsat).

Tutte le informazioni sui canali Nexo TV sono disponibili su https://www.nexotv.it

Nexo Digital

Società leader nel mercato audiovisivo internazionale.

Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in tutta la penisola.

Affermatasi come società di distribuzione di riferimento per gli eventi al cinema, nel 2014 Nexo Digital si è aperta alla distribuzioneinternazionale proponendo in oltre 60 paesi del mondo documentari e serie d’arte e cultura e diventando in breve tempo un’azienda di riferimento globale. Oltre a seguire a livello internazionale tutte le finestre d’uscita dei propri contenuti e a occuparsi di tutti i tipi di diritti (Theatrical, Home Video, Pay TV, Free Tv, Ancillary, Streaming, Promotionals), Nexo Digital rappresenta importanti produttori e licensor di contenuti sia del mondo cinematografico che di quello musicale, museale, teatrale e artistico. Dal 2018 è stata aperta la divisione Nexo Production che produce 7 documentari cinematografici all’anno partecipando ai piùimportanti festival e mercati Internazionali.

Nel 2019 è nata Nexo Sountracks, dedicata alla produzione e distribuzione delle colonne sonore originali dei film Nexo Digital, distribuite in tutto il mondo da Believe. Nel 2021 ha debuttatoil progetto Nexo TV, dedicato alla distribuzione di contenuti in streaming.

Prima fase è stata la nascita di Nexo+, la prima piattaforma italiana SVOD dedicata al mondo culturale. Tra le collaborazioni, quelle con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura, festival e realtà culturali sul territorio. Nel 2023 sono arrivati House of Docs, Cinema Excelsior, Le Vite degli altri, i primi canali free di Nexo TV.