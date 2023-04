Asia, la maga della tv denunciata per truffa ed evasione fiscale

Avrebbe ingannato decine di persone, 50 delle quali le avrebbero fatto guadagnare oltre 2 milioni di euro. Stiamo parlando della maga della Tv Asia, una sensitiva di Cassano Magnago, in provincia di Varese, denunciata per truffa e mancata dichiarazione dei redditi. La donna di 67 anni è stata protagonista anche di trasmissioni tv a diffusione nazionale.

Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio, ha emesso nei confronti della cartomante, un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore pari a circa 900mila euro. Le indagini sono scattate nel momento in cui un impiegato ha denunciato Asia. L’uomo si sarebbe rivolto alla maga per gravi problemi familiari; secondo quanto riferito la cartomante gli avrebbe preannunciato un grave pericolo con conseguenze addirittura mortali.

I pagamenti dei clienti venivano effettuati su carte prepagate

Con la scusa di invocare “gli sciamani al fine di rinvenire delle ossa sotterrate in sette cimiteri diversi e porre fine alla causa dei suoi malefici”, gli avrebbe sottratto anche 31 mila euro. I pagamenti dei clienti venivano effettuati su carte prepagate di figli e nipoti di Asia, ai quali aveva anche intestato 8 immobili, un terreno, 20 conti correnti e un’auto. Al vaglio degli inquirenti c’è anche la posizione della figlia della falsa medium e di un altro collaboratore.