Asparagi in pastella in friggitrice ad aria, usa il mio barbatrucco

Friggitine e friggitini, eccomo qui con una deliziosa ricetta facile e veloce, non perdete il mio barbatrucco. Gli asparagi, con il loro sapore delicato e la consistenza croccante, diventano protagonisti di un piatto irresistibile quando vengono immersi in una leggera pastella e poi cotti nella friggitrice ad aria. Questa ricetta semplice e deliziosa è perfetta come antipasto. Pochi minuti per ottenere un delizioso contorno che potrà accompagnare un orata grigliata in friggitrice ad aria oppure una tagliata sempre in friggitrice ad aria.

Ora non resta che provarli immediatamente, inoltre non serve che sbollentate gli asparagi, ma usatela direttamente a crudo.

- Advertisement -

Ingredienti asparagi

400 g di asparagi freschi

150 g di farina

300 g di acqua frizzante fredda

1 cucchiaino di lievito istantaneo per salati

Sale q.b.

2 fette biscottate sbriciolate finemente

Pecorino grattugiato

Pepe

Olio spray

Procedimento:

Tagliare la parte dura degli asparagi e sciacquarli sotto acqua corrente. Asciugarli delicatamente con un canovaccio pulito.

Preparazione della pastella

In una ciotola capiente, mescolare la farina con l’acqua frizzante fredda fino a ottenere una pastella liscia e omogenea. Aggiungere il lievito, un pizzico di pepe e regolare di sale secondo i propri gusti.

- Advertisement -

Immergere gli asparagi nella pastella preparata, assicurandosi che siano ben ricoperti da tutti i lati.

Passare gli asparagi impanati nella miscela di fette biscottate sbriciolate finemente e pecorino grattugiato, premendo leggermente per far aderire bene la panatura.

- Advertisement -

Cottura

Disporre gli asparagi panati nella friggitrice ad aria pre-riscaldata a 190° gradi, potete poggiali direttamente sulla griglia. Date un puff di olio e cuocete per circa 15 minuti o fino a quando risultano dorati e croccanti. A metà cottura girate delicatamente e date un ulteriore puff di olio.

Potete anche omettere la panatura croccante, in questo caso dovrete posizionare gli asparagi su carta forno. Oppure potete aggiungere alla pastella le fette biscottate sbriciolate e il pecorino, questo è un mio barba trucco per una pastella da urlo… provatela e fatemi sapere se vi piace.

Consigli