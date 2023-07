Assegno sociale 2023: cos’è e come richiederlo, a quanto ammonta

L’Assegno sociale 2023 è una misura riservata a tutti i cittadini che rispettino determinati requisiti di tipo anagrafico e reddituale.

Assegno sociale 2023: i requisiti

L’assegno sociale 2023 spetta a tutti i cittadini che rispettino alcuni requisiti anagrafici e reddituali. Per quanto riguarda i requisiti anagrafici, bisogna avere almeno 67 anni e la cittadinanza italiana o il soggiorno legale continuativo per almeno 10 anni antecedenti la presentazione della domanda. Per i requisiti reddituali, il diritto a ricevere l’assegno sociale spetta ai cittadini con un limite di reddito pari a 6.542,51 euro annui. Il limite passa si alza a 13.085,02 euro annui se il soggetto è coniugato.

L’assegno spetta in misura intera ai soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e ai soggetti coniugati con un reddito familiare inferiore al totale dell’assegno annuo. Per l’anno 2023, l’importo dell’assegno è pari a 503,27 euro per tredici mensilità. La domanda si presenta tramite la piattaforma semplificata oppure utilizzando il servizio di contact center. Il pagamento dell’assegno inizia a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza.

Assegno sociale 2023: la nuova procedura

È partita la nuova procedura semplificata per richiedere l’assegno sociale 2023. La comunicazione è arrivata dall’Inps dopo la pubblicazione del messaggio n. 2003 avvenuta lo scorso 30 maggio 2023. La nuova piattaforma messa a disposizione consente a tutti i cittadini interessati di presentare più facilmente la domanda per ottenere l’assegno. Il rilascio di una piattaforma permette ai cittadini di richiedere l’assegno in modo semplice e veloce.

La piattaforma è in via sperimentale e solo successivamente il suo utilizzo sarà estenso ai patronati e agli intermediari abilitati. Consente di presentare domanda solo per l’assegno e non per altre prestazioni. Per accedervi è necessario collegarsi sul sito inps.it e cliccare su “Sostegni, Sussidi e Indennità”, poi su “Per persone a basso reddito” e infine scegliere la voce “Assegno sociale”. Bisognerà accedere autenticandosi con le proprie credenziali digitali (Spid, Cie e Cns).

I dati da inserire

La nuova piattaforma è molto semplice da utilizzare, anche molto intuitiva, in quanto l’utente sarà guidato passo passo in tutta la fase di compilazione e invio della domanda.

Cosa devono fare i cittadini?

Una volta autenticati e avuto l’accesso, possono visualizzare una domanda già inviata oppure procedere alla compilazione di una nuova istanza. Se si vuole presentare una nuova domanda, i cittadini devono inserire il codice fiscale e verranno compilati, in modo automatico, anche i campi relativi alla cittadinanza, residenza e ai trattamenti erogati dall’istituto. Solo i primi due campi potranno essere modificati. I dati che dobbiamo obbligatoriamente inserire sono quelli sullo stato civile (bisogna indicare gli estremi della sentenza di separazione o divorzio) e il titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Fonte: INPS