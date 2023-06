Assente 20 anni su 24, è calabrese la prof destituita dal Miur

E’ risultata assente per venti anni su ventiquattro di servizio la dolcente C. P. D. L. Per questo motivo, dopo i dovuti accertamenti, la Cassazione ha confermato la sua destituzione. La docente di storia e filosofia di 56 anni è originaria di Reggio Calabria. Avrebbe dovuto prestare servizio in una scuola secondaria di Chioggia, in provincia di Venezia. Ieri, La Repubblica ha cercato di contattare la prof che si è limitata a dire: “Scusate, ma ora sono al mare”.

“Non rispondo a domandine di giornalisti buttate qua e là che non renderebbero giustizia all’affermazione della Verità in merito alla mia vicenda, unica in senso assoluto”. La prof è stata definita dai suoi ex alunni del liceo Veronese di Chioggia “impreparata e approssimativa”. Le varie segnalazioni degli studenti hanno fatto scattare i controlli ministeriali sull’attività della docente, durati per ben tre giorni.

Le dichiarazioni a La Stampa

Il Miur, carte in mano, ha poi deciso di rimuovere l’insegnante dall’incarico. Il quotidiano La Stampa è riuscito a mettersi in contatto con la donna. “Sono una giornalista e gestirò personalmente l’aspetto mediatico della vicenda, ovviamente sono disponibile a trasmettere ai colleghi che me lo chiederanno atti e documenti utili a ricostruire la verità dei fatti di questa vicenda assolutamente unica e surreale”, ha dichiarato.