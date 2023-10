Attentato a Bruxelles: il killer è stato in Italia

Abdeslam Lassoued, l’attentatore di Bruxelles che ieri poco prima della partita di qualificazione agli europei tra Belgio e Svezia ha ucciso due tifosi scandinavi prima di fuggire ed essere ucciso dalla polizia, avrebbe visitato l’Italia qualche anno fa.

Il 45enne originario della Tunisia risiedeva in Belgio illegalmente e da tempo si era radicalizzato, dichiarandosi, nel video successivo all’attentato, un soldato dell’ISIS.

Abdeslam sarebbe stato in Italia

La prova del viaggio in Italia sarebbe in un un video registrato a Genova nel 2021 e pubblicato sul suo profilo Facebook, ora oscurato a causa delle indagini per studiare i suoi spostamenti. Il video ritrae Abdeslam Lassoued in piazza Della Vittoria in pieno centro.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo si sarebbe trovato nei pressi del consolato tunisino della città ligure per motivi ancora sconosciuti agli inquirenti. La tesi più accreditata è che l’attentatore si sarebbe fermato nel capoluogo ligure poco prima di continuare il suo viaggio in Europa che lo porterà a compiere un attentato per poi perdere la vita.

Sul caso del soggiorno di Lassoued in Italia starebbe indagando la Digos che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe scoperto che l’attentatore avrebbe soggiornato anche a Bologna dove sarebbe stato fermato dalla polizia che lo avrebbe identificato. Attualmente la preoccupazione degli inquirenti è scoprire se Lassoued abbia una rete di fiancheggiatori anche in Italia, pronta ad aiutare soggetti di questo tipo che cercano di viaggiare illegalmente nel territorio europeo.