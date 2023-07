Attilio Cairoli morto sullo yacht: era appena stato dimesso dall’ospedale

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, Fabio Attilio Cairoli, top manager di 58 anni, morto a bordo del suo Yacht ormeggiato all’isola del Giglio, solo due giorni prima era stato visitato all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello. Lo avevano dimesso con una diagnosi di Fuoco di Sant’Antonio poi smentita dall’infarto che lo ha ucciso.

Un’inchiesta della Procura di Grosseto determinerà le cause della morte del Ceo di Igt Global Lottery che nel corso della sua carriera è stato al vertice anche di altre importanti aziende multinazionali. E’ stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Inoltre il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia per verificare nel dettaglio le cause della sua morte. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, i quali al momento stanno ricostruendo i momenti precedenti e successivi al malore.

Le dimissioni sarebbero avvenute prima dei controlli ematici

Gli inquirenti cercheranno di chiarire se al pronto soccorso ci siano state diagnosi errate o omissioni. Durante il ricovero aveva fatto un elettrocardiogramma, una visita specialista cardiologica e delle analisi del sangue.

Secondo alcune indiscrezioni, le dimissioni sarebbero avvenute prima dei controlli ematici, dai quali emergerebbe un valore sospetto. Secondo fonti ufficiose, Cairoli non avrebbe firmato una lettera di dimissioni volontarie.