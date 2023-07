Attilio Romita “escluso” da Mediaset: le rivelazioni del giornalista

Storico giornalista, oggi in pensione, Attilio Romita lo scorso anno ha accettato di mettersi alla prova partecipando al GFVIP. Un’esperienza che lo ha segnato profondamente e per cui ha messo a rischio anche il suo rapporto di coppia. Partecipare al reality gli avrebbe dovuto offrire la possibilità di lavorare a Mediaset e invece non è arrivata nessuna proposta da parte della dirigenza di rete.

Intervistato da Il Corriere del Mezzogiorno Attilio Romita ha rivelato che Mediaset ha assunto un atteggiamento d’esclusione nei confronti di tutti i vip che hanno partecipato all’ultima edizione del reality di Cinecittà. Una scelta che ha portato lui e i suoi ex compagni d’avventura ad essere esclusi da molti format: “Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello. Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset.“

Ha poi precisato: “Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione. Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo”.

Attilio Romita, visione diversa della Rai

Attilio Romita ha espresso la sua opinione anche sulla nuova dirigenza della Rai che sta apportando moltissime modifiche. Il giornalista è convinto che il centro destra stia giustamente approfittando del momento per imporre le proprie idee:

“Fino a ieri, la sinistra aveva consensi, numeri, figure apicali e redazioni sotto controllo. Per cui, chi non era di sinistra, me compreso, era sempre in attesa del prossimo agguato. Adesso c’è stato il cambio di paradigma: è arrivato il centrodestra e ha pensato che fosse il suo turno. Perché non avrebbe dovuto farlo?” Per ora Romita ha smentito le voci sulle sue presunte nozze con Mimmuzza. Non è stata ancora stabilita una data.