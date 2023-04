Aurora Ramazzotti post parto: “La magia del mio corpo”

Qualche ora dopo aver partorito Aurora Ramazzotti ha pubblicato un post dove annunciava di volersi prendere del tempo per se stessa e il piccolo Cesare. La it girl, che per altro è molto seguita sui suoi profili, ha espresso il desiderio d’allontanarsi dai social per vivere appieno il momento speciale che sta vivendo.

Oggi è tornata a casa circondata dall’amore della sua famiglia, e del compagno Goffredo che è praticamente impazzito per il piccolo neonato. Inoltre Cesare ha già ricevuto il battesimo a cui, secondo alcuni rumors, non era presente il nonno Eros Ramazzotti attualmente in tour con il suo Battito infinito. In queste ore Aurora ha voluto mostrare suoi social il suo corpo post parto. A soli 10 giorni dalla nascita del primogenito la giovane si è detta entusiasta del cambiamento del suo fisico.

“10 giorni post parto, il corpo è magico” ha dichiarato Aurora. La neo mamma ha messo ha confronto l’ultimo scatto con il pancione e quello con il nascituro in braccio: “Questo è l’ultimo momento in cui ho potuto vedere la mia pancia. Stento ancora a comprendere che fosse lì dentro”. A quanto pare Aurora sta vivendo questi primo momenti da mamma in modo entusiasmante, è serena e felice e vuole godersi ogni momento, ma soprattutto ogni cambiamento della sua vita.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti nonni top!

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sono molto felici d’essere diventati nonni. La conduttrice di Striscia la Notizia ha già condiviso qualche scatto del piccolo Cesare, è entusiasta. Anche il cantante romano è ha accolto il nipotino con tanto amore, anche se sembra non l’abbia ancora visto.

Per Eros è un momento decisamente positivo: la carriera è al top e ha trovato un nuovo amore, Dalila Gelsomino, che gli ha rubato il cuore. Michelle è invece single e per il momento non ha nessuna intenzione di distogliere la sua attenzione dal neo nipote e dalle figlie.