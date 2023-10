Aurora Ramazzotti: “Prima un secondo figlio e poi il matrimonio”

Mamma solo da qualche mese Aurora Ramazzotti è felicissima. L’amore con Goffredo Cerza va a gonfie vele e non può che pensare al suo futuro in modo positivo. Si dedica al piccolo Cesare in modo quotidiano, anche se è contornata da tanto affetto. Dalla mamma Michelle Hunziker, ma anche la nonna e i fratelli. Il padre, Eros Ramazzotti, non manca di farle sentire il suo sostegno, anche quando in tour.

Insomma Aurora è serena e appagata e non nega che vorrebbe un altro figlio il prima possibile. Intervistata dal magazine Gente ha rivelato proprio questo desiderio di seconda maternità: “Cesare avrà un fratellino! Da un lato non vorrei troppa distanza d’età fra di loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Ma tutto dipende dal papà”.

A quanto pare Goffredo vorrebbe rimandare il lieto evento per problemi economici: “È anche una questione di costi…In tal caso avremmo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre ai cinque anni.” Ha poi parlato di matrimonio: “No, non per il momento. Prima il secondo figlio, poi parliamo di matrimonio. Un bambino sta già a significare che si è legati per sempre”.

Aurora Ramazzotti e l’allattamento: “C’ho provato“

Durante la gravidanza Aurora Ramazzotti ha preso 20 kg, ma si è sempre concentrata sul bene del bambino. Dopo il parto non si è occupata della dieta. Per quanto riguarda l’allattamento ha ammesso d’aver provato a dare il suo latte a Cesare, ma le cose non sono andate come previsto:

“Se ho allattato Cesare? Sì, per un certo periodo, poi all’improvviso non ha funzionato più. Avevo partorito con un taglio cesareo molto doloroso, perciò preferivo che la notte qualcuno gli desse il biberon. Ho cercato di dargli il mio latte, ma a un certo punto non ne avevo più a sufficienza. Ho sofferto un po’ per questo: non ero riuscita a partorire naturalmente, non ero in grado di allattare…“