Aurora Ramazzotti si scusa su Instagram: “Conosco le regole ma…”

Aurora Ramazzotti ha sentito il bisogno di scusarsi su Instagram e per questo ha pubblicato una storia, la giovane e seguitissima figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha confessato ai suoi followers d’essere uscita nonostante la quarantena imposta dai vertici governativi, Aurora ha ammesso d’aver violato le regole la scorsa settimana quando ancora non c’era una rigidità nel rispettare la normativa, era comunque molto informata di quello che stava succedendo in Cina.

Aurora Ramazzotti ha capito d’aver sbagliato, ma soprattutto d’aver peccato di leggerezza sottovalutando, come tanti ragazzi della sua età, il problema per questo ha sentito il bisogno di spiegare la sua posizione:

“Innanzitutto io la settimana scorsa riconosco di aver affrontato questa cosa con leggerezza perché sono uscita un paio di volte anche se non avrei dovuto. Non c’erano ancora le restrizioni, ovviamente, però io sapevo di questa situazione, mi sono documentata a fondo prima che arrivasse in Italia, quando era scoppiata in Cina, perché mi faceva già paura.

Aurora Ramazzotti: “Ora stiamo a casa: noi ragazzi non siamo un eccezione!”

Aurora Ramazzotti è decisa, vuole convincere i ragazzi della sua età che pensano che il Coronavirus non li riguarda che la situazione è grave, è necessario che ognuno faccia la sua parte e in particolare bisogna stare a casa evitando di uscire se non per motivi precisi: “Ragazzi noi non siamo un’eccezione alla regola. Anche se ci viene detto che possiamo uscire a fare attività all’aperto, non possiamo. Anche se c’è scritto sul documento ufficiale che noi possiamo uscire per andare a fare attività sportiva, non possiamo uscire per andare a fare attività sportiva, perché noi non siamo un’eccezione alla regola.“

La giovane Ramazzotti ci tiene, inoltre, a manifestare tutta la sua solidarietà al personale sanitario impegnato nell’emergenza Coronavirus h24, che si sta tentando di arginare anche con la chiusura dell’Italia.