Avanti un altro chiuso in anticipo: le parole di Bonolis e Miss Claudia

Avanti un altro è tra i programmi di maggiore successo del preserale di Canale 5. Riesce a tenere testa all‘Eredità ed un format leggero, divertente che appassiona il pubblico proprio perchè non è impegnativo. Per ragioni non note il format è stato chiuso in anticipo., secondo alcuni rumors ben 18 puntate non sono mandate in onda. Ma cosa è successo?

A quanto pare le puntate che avrebbero dovuto coprire il mese di Maggio verranno mandate in onda insieme a quelle che verranno registrate in autunno. Il che fa dedurre che ci sarà una nuova edizione d’Avanti un altro nonostante i dubbi e le incertezze delle ultime settimane. A rassicurare i tanti fedeli al programma Miss Claudia, nonchè cognata di Bonolis, che ha pubblicato un posto d’arrivederci sui social.

Inoltre in fase di saluti Bonolis non solo ha ringraziato tutto lo staff d‘Avanti un altro ma ha insinuato che potrebbe tornare la prossima stagione. Insomma il format avrà un seguito, ma non si capisce come mai Mediaset abbia predisposto una chiusura così anticipata. Cosa andrà in onda al posto dell’amato format non è noto, ma di sicuro dietro le quinte è successo qualcosa che ha portato a prendere una decisione così drastica.

Avanti un altro avrà una nuova stagione? Le indiscrezioni

Le indiscrezioni che circolano sulla fine d’Avanti un altro sono insistenti da settimane. L’ex autore del format Marco Salvati, collaboratore consolidato di Paolo Bonolis ha più volte ripetuto che il format ha esaurito la sua funzione innovativa e originale e per questo è destinato a non avere un seguito.

Da parte sua Bonolis ha subito smentito l’autore affermando che per ora nulla è stato deciso e viste le sue recenti dichiarazioni e quelle di Miss Claudia il destino d’Avanti un altro sembra essere certo. Il format non è a rischio chiusura, almeno per il momento, ma di sicuro qualche cambiamento al programma sarà apportato.