Ayam Cemani la gallina nera dalle uova “d’oro”

Ayam Cemani è una tipica razza di gallina nera indonesiana molto rara e costosa. Il suo colore nero è la sua particolarità, sia esterno che interno (piumaggio, occhi, becco, zampe, cresta) dovuto principalmente alla melanina. Il costo di questa gallina nera si aggira intorno ai 2.500 dollari ma anche di più.

Gallina nera: portata in Europa dall’Indonesia

Le origini del nome Cemani pare provenga dall’isola di Giava. La gallina nera indonesiana è stata portata in Europa dall’Indonesia nel 1998. E’ allevata in Olanda da circa 20 anni. In Asia la razza Ayam Cemani è molto apprezzata perché la carne nera dicono gli abitanti ha dei poteri mistici, infatti gli indonesiani la usano per svolgere anche rituali e cerimonie di medicina sacra o tradizionale. Le loro piume nere hanno un bellissimo colore metallico, inoltre sono facili da curare e allevare in quanto non necessitano di particolare cure.

Le uova sono di un colore crema chiaro ma che poi gli abitanti mettono a bollire nelle vasche termali facendole diventare nere. Hanno un peso minimo di 40g. Attualmente i paesi che commercializzano questa razza sono Olanda, Usa, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Gran Bretagna, per il momento l’Italia resta esclusa.

Caratteristiche della gallina nera

Vediamo quali sono le caratteristiche della razza Cemani:

tronco:di media lunghezza, un pò largo nella parte posteriore, muscolatura forte

becco: nero, forte e ben ricurvo

occhi: grandi, vividi con iride da bruno scuro a bruno nero

Bargigli: di media grandezza

Collo: di media larghezza

Spalle: larghe e arrotondate

ali: grandi, lunghe e possenti

Petto: pieno e arrotondato

Ventre: poco sviluppato

Peso: gallina 1,5-2 kg mentre il gallo 2-2,5 kg,

I prezzi della gallina e del gallo nero

I prezzi sono molto costosi ad esempio un pulcino appena nato costa 200 dollari, 275 per un pulcino di qualche mese, 499 dollari per un esemplare di 4 mesi e 999 per un esemplare di 7 mesi. Mentre per un adulto che rispetta gli standard di razza il prezzo è di 5.000 dollari.