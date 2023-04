Baguette ripiene in friggitrice ad aria, la ricetta svuotafrigo

Le Baguette ripiene con uovo, prosciutto cotto, scamorzine affumicate, e un filo d’olio sono davvero molto gustose. Piatto veloce, ma ricco di sapore si preparano in pochi minuti soprattutto se cotti nella friggitrice ad aria. Il loro sapore è contagioso e conquisterà davvero tutti: fatene in abbondanza.

La baguette è un pane morbido che si presta ad essere farcito. Si acquista facilmente anche nei supermercati e se l’uovo e le scamorze non sono di vostro gradimento potete realizzare questa ricetta riempendo la baguette con altri ingredienti com per esempio i pomodorini, il tonno e la cipolla, o anche del crudo e provola, o broccoli salsiccia e provola. Insomma potete divertirvi come più vi piace!

RinGraziamo per la ricetta la nostra cara amica Pina Pagano del gruppo Facebook. Provate anche a realizzare la pizza finta in friggitrice ad aria vi assicuro che è buonissima.

Ingredienti baguette ripiene in friggitrice ad aria

1 baguette del giorno prima

3 uova

sale e pepe q.b

6 scamorzine affumicate

100 g di prosciutto cotto

Procedimento

Dividete la baguette in tre parti, incidetele sulla parte superiore e svuoltatele dalla mollica, dovete creare un contenitore. Ora farcite la baguette inserendo sotto il prosciutto cotto, le due scamorzine ai lati e al centro l’uovo. Aggiustate di pepe e sale. Una volta preparate poggiatele nel cestello della friggitrice ad aria.

Cottura

Cuocete le baguette in friggitrice ad aria per 9 minuti a 165°. Servitele calde. I minuti potrebbero cambiare a secondo del modello di friggitrice ad aria che utilizzate.

Consigli

Le Baguette farcite con uovo, prosciutto cotto, scamorzine affumicate sono uno sfizio davvero facile da preparare, inoltre sono perfette per una cena veloce, ma gustosa. Si preparano velocemente e non richiedono un grande impegno in cucina.

Consigliamo di preriscaldare 3 minuti la friggitrice ad aria a 200 gradi.

Non avete la baguette ma disponete di panini, bene utilizzate quest’ultimi, saranno perfetti.

Altre 3 versioni di baguette ripiene in friggitrice ad aria

Un’altra versione golosa è con gorgonzola, speck e funghi trifolati.

Poi consigliamo la versione vegetariana con melanzane grigliate in friggitrice ad aria, fontina a dadini sale e pepe.

Infine la versione caprese con mozzarella precedente sgocciolata e pomodorini pachino, potete anche utilizzare quelli confit lasciamo qui la ricetta facilissima.

