Wanda Nara parla della malattia: “Non voglio essere compatita”

Prossima a debuttare come concorrente di Ballando con le stelle, Wanda Nara ha accettato di partecipare al talent affrontando una nuova sfida. E’ felice di tornare in Italia e d’essere parte d’un programma così popolare. Intervistata dal magazine Oggi la showgirl argentina ha parlato per la prima volta della malattia. Sulla presunta patologia sono state dette tante cose, e alcune non vere.

I rumors e i pettegolezzi l’hanno ferita particolarmente perchè hanno ferito i figli, che non sapevano più qual era la verità: “Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla. Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io. Non ho mai ‘giocato’ con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang.” Ha esordito la 36 enne.

Wanda ha poi precisato di non aver mai parlato della sua malattia in pubblico, non ha spiegato cos’ha: “Non ho mai parlato di salute, non ho mai detto cos’ho. Il problema è che se non ti vedono ‘inchiodata’ a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo?”.

Wanda Nara: “I miei figli hanno pianto“

La showgirl ha accusato il giornalista Jorge Lanata d’aver parlato di leucemia quando ancora non aveva ricevuto i risultati dell’analisi. Questo ha avuto un eco mediatico tale che i suoi figli erano disperati. Wanda ha poi rivelato che è seguita da un medico specializzato e che l’ha legittimata a partecipare a Ballando. Desidera farlo per dare un messaggio di normalità soprattutto ai suoi figli:

“Il medico mi dice quel che posso e non posso fare. Gli sforzi di Ballando, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare. Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli.“