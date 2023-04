Ballando con le stelle, Milly Carlucci rivoluziona il format: Selvaggia Lucarelli è fuori?

Attualmente Milly Carlucci sta conducendo Il Cantante Mascherato, un format giunto alla terza edizione che fa fatica a decollare negli ascolti. Nonostante l’impegno e la professionalità della conduttrice, sembra che il gioco delle maschere non appassioni il pubblico che ad oggi non ha manifestato interesse.

E’ possibile che non ci sarà una nuova edizione del format, ma per ora Milly è decisa a portare a termine il lavoro intrapreso. Intanto si fanno sempre più vivi i rumors sulla prossima stagione di Ballando con le stelle. In più occasioni la Carlucci ha riferito di non essere ancora presa dalla preparazione del talent, alcune cose saranno confermate, altre invece verranno cambiate.

- Advertisement -

A quanto pare Milly è determinata a rivoluzionare anche Ballando con le stelle, nonostante la formula abbia sempre ottenuto il successo e l’attenzione dei telespettatori. In queste ore si è fatta sempre più insistente la voce che rivela l’assenza di Selvaggia Lucarelli dalla giuria. Nell’ultima edizione la giornalista è finita più volte al centro delle polemiche e questa non l’ha resa del tutto gradita al pubblico. A fare chiarezza ci ha pensato la stessa giurata che ha risposto a alcuni fans su Instagram.

Selvaggia Lucarelli: “La verità su Ballando? Non so niente”

In merito alla sua possibile presenza nella prossima edizione di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha riferito che per il momento non sa nulla e che comunque il fatto che possa essere sostituita è fisiologico. E’ infatti convinta che nessuno è insostituibile:

- Advertisement -

“Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita, figuriamoci in tv”.