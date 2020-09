Ballando con le Stelle, Samuel Peron:”Ho rispettato le norme anti-covid”

Samuel Peron rivela in un'intervista di non sapere dove può aver contratto il virus: per ora resta in quarantena

Risultato positivo al Covid-19 Samuel Peron, insegnante nel cast di Ballando con le stelle, ha costretto il programma a posticipare il suo debutto. Il ballerino, che per il momento non sarà presente neanche il prossimo 19 settembre a differenza di Daniele Scardina che invece tornerà nei tempi previsti, ha voluto commentare l’accaduto.

Peron ha spiegato in un’intervista LiberoQuotidiano di non aver mai sottovalutato il Covid, ha rispettato sempre le norme anti contagio e si è recato in Sardegna solo per motivi professionali: “Io non ero a Porto Cervo, ma a Poltu Quatu, e non ero in vacanza, ma a lavorare. Molto attento, calcola che non ho fatto nulla di mondano, all’una e mezza, finito il lavoro, andavo a dormire. E di giorno andavo in una spiaggetta tranquilla, facevo roccia sulle alture, free climbing”.

Il ballerino ha poi ammesso d’aver sempre usato la mascherina, il gel, ma anche d’aver avuto molta attenzione a mantenere le distanze di sicurezza. Peron sta anche cercando di capire quando possa essere avvenuto il contagio anche se in questo momento non ha molta importanza. Il ballerino vuole al più presto riprendere la sua attività a Ballando e gli dispiace molto per la Celentano che dovrà iniziare questo percorso con un altra insegnante.

Samuel Peron: “Per ora sto bene, benissimo…”

Samuel Peron ha poi rassicurato sulle sue condizioni di salute, ha ammesso che nonostante la positività sta bene: “Sto bene, anzi, benissimo. Sono tornato il 16, il 18 ho avuto l’esito del tampone, negativo, dopo una settimana ne ho fatto un altro e il 24 agosto sono risultato a sorpresa positivo e sono entrato subito in quarantena a casa”.