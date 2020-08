Daniele Scardina positivo al Covid: a rischio Ballando con le Stelle

Ancora un positivo proveniente da uno dei tanti focolai della Sardegna: Daniele Scardina ex fidanzato di Diletta Leotta è risultato affetto da Covid-19. Il pugile prossimo a partecipare all’imminente edizione di Ballando con le Stelle insieme all’insegnante Anastasia Kuzmina ad oggi negativa al tampone pro Coronavirus, potrebbe mettere a rischio l’avvio dell’intero programma.

Insieme a Scardina anche Samuel Peron è risultato positivo al Covid, il che potrebbe creare dei seri problemi alla produzione di Ballando con le Stelle che per necessità potrebbe richiedere di posticipare l’inizio dello show. Per il momento non ci sono comunicazioni in merito ma solo un video social di Milly Carlucci che rende noto i tamponi positivi dei vari partecipanti alla nota trasmissione.

Milly ha fatto sapere che come Peron anche Scardina ha trascorso le vacanze in Sardegna, la loro positività potrebbe aver avuto origine proprio da quei noti focolai emersi in questi giorni: “Siamo tutti negativi, salvo Daniele Scardina. Daniele ha passato le vacanze nella stessa zona in cui, purtroppo, si trovava anche Samuel Peron e lì, come sapete, c’è stato un focolaio di infezione importante. Però sia Samuel che Daniele, in questo momento, non hanno sintomi importanti. In bocca a lupo perché, magari, risolviamo questa situazione rapidissimamente”.

Milly Carlucci: “Siamo tutti negativi, tranne…”

Professionista come sempre Milly Carlucci non ha mostrato nessun tipo d’esitazione e ha augurato a Scardina e Peron che per il momento non hanno sintomi rilevanti di guarire al più presto. Nel frattempo la conduttrice comunica che si sta cercando di risolvere al più presto la situazione, la redazione e tutto lo staff di Ballando sta facendo di tutto per non rimandare l’inizio del programma il cui debutto è previsto per Sabato 12 Settembre.