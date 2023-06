Bambina scomparsa a Firenze: stop alle ricerche, potrebbe essere stata avvistata

Kata, la bimba di 5 anni scomparsa sabato scorso a Firenze, presso l’’ex hotel Astor occupato in via Maragliano, non sarà più ricercata con le perlustrazioni sul territorio. Chiuso, infatti, il piano per le persone scomparse, in quanto è stato dato avvio alle indagini da parte della polizia giudiziaria coordinata dalla Procura, che indaga per sequestro di persona. Secondo le prime indagini, il rapimento al momento è l’ipotesi più accreditata.

Inizialmente il fascicolo sarebbe stato aperto per l’ipotesi di reato di abbandono di minore e successivamente sarebbe stato cambiato in sequestro di persona. “Non abbiamo novità rispetto a ieri. È confermata la ricostruzione con la bambina che giocava nel cortile e poi tra le 15 e le 15,15 è stata persa di vista”, ha spiegato il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze.

La madre della piccola ha ingerito della candeggina

“La madre e altri hanno iniziato a cercarla e poi quando hanno perso la speranza di trovarla, alle 20 sono andati alla stazione dei carabinieri di Santa Maria Novella e mentre presentavano la denuncia immediatamente la Prefettura ha avviato immediatamente il piano persone scomparse”, ha aggiunto. La madre della piccola, in seguito alla scomparsa, è stata trasportata al pronto soccorso, perché, secondo quanto appreso, avrebbe ingerito una piccola quantità di candeggina.

Avvistata a Bologna la bambina scomparsa a Firenze

Secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, è stata effettuata una segnalazione di una bambina in compagnia di una donna a bordo di un autobus a Bologna.